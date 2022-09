A Catania il nuovo spazio a “4 dimensioni” realizzato da Agos

Sabato 17 e domenica 18 il parco Vulcania di Catania rivela il suo nuovo volto con un weekend di festa aperta a tutti i cittadini. Viene infatti completato in questi giorni l’intervento sostenuto da Agos, società leader nel settore del credito al consumo, che contribuisce alla rigenerazione di una porzione del parco urbano nell’ambito del programma Parchi Agos Green&Smart, nato per concretizzare i valori “green” e “prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di Agos for Good.

Un format originale e inedito che favorisce la collaborazione tra impresa, Istituzioni, Fondazioni nazionali, Associazioni locali sportive e del Terzo settore e cittadini.

Realizzato in collaborazione con il Comune di Catania e sviluppato da Brand for the City, l’intervento realizza il nuovo modello, unico in Italia, di “Parchi urbani a 4 dimensioni” – Green, Sport, Smart, Art - voluto da Agos per portare “qualcosa in più” a parchi urbani già esistenti e da valorizzare in diverse regioni italiane.

A Catania è stato scelto il Parco Vulcania, il cui intervento sarà presentato ufficialmente il 17 e 18 settembre in un weekend speciale di attività sportive e laboratori aperti a tutti.

Il programma prevede sabato 17 laboratori di sostenibilità e artistici e attività sportive che animeranno il parco dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre alle 11 ci sarà il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti di Agos, delle associazioni locali e dei partner che hanno preso parte all’iniziativa. Il Coni e le Federazioni sportive cureranno i momenti di invito allo sport di basket e badminton al mattino, e volley e hockey al pomeriggio, mentre l’associazione onlus Hakuna Matata sarà presente con il suo progetto di scolarizzazione in Tanzania, a cui partecipa un gruppo di dipendenti Agos del territorio.

Domenica 18 settembre, il parco ospiterà lo Sport City Day, giunto alla seconda edizione: la prima iniziativa interamente dedicata alla pratica sportiva negli spazi urbani e nelle aree verdi promossa in tutta Italia dalla Fondazione Sport City, partner Agos nel progetto. Al Parco Vulcania dalle 10 alle 13 saranno allestiti i campi di volley, badminton, rugby, basket, nordic walking, hockey con spazi divulgativi e con la presenza di testimonial del mondo dello sport.

Nel corso del weekend si potranno dunque scoprire le “4 dimensioni” dell’area, comuni a tutti i Parchi Agos Green & Smart. Per la dimensione green, il verde si rinnova con le nuove alberature, la sistemazione e la potatura delle siepi e un nuovo percorso piastrellato. I lavori sono in fase di ultimazione e saranno valorizzati da supporti smart con QR CODE disseminati nel parco per raccontare il verde tramite la tecnologia.

Le dimensioni “Sport” e ‘Art’ si esprimono nel ripristino del playground del campo da basket grazie al rinnovamento completo della superficie e delle parti rovinate, arricchito con l’intervento artistico degli street artist Gummy Gue: una pittura pavimentale che utilizza i codici e i linguaggi tipici della street art che il collettivo siciliano realizza da anni nei contesti sportivi di diverse città italiane ed europee. Le linee e le forme annunciano l’energia delle dinamiche sportive ispirandosi agli schemi delle aree di gioco mentre i colori fanno riferimento diretto al mondo dello sport.

I Parchi Agos Green&Smart sono interventi di rigenerazione urbana che - nel contesto del piano di sostenibilità di Agos e in linea con l’obiettivo di creare progresso e valore condiviso di “Agos for Good” - agiscono nelle aree verdi delle città per offrire “al tuo Parco qualcosa in più”, contribuendo al miglioramento della qualità della vita degli abitanti dei quartieri e delle città.

«Agos for Good esprime la volontà di agire per un progresso condiviso», commenta Laura Galimberti, Direttore Legal Affairs e Corporate Sustainability di Agos. «Un impegno forte verso l’ambiente e verso le nostre persone, i nostri clienti, per cui vogliamo essere un riferimento costante valorizzando la relazione e garantendo allo stesso tempo efficienza e innovazione. Ci piace affermare che solo insieme possiamo costruire il nostro domani e crediamo che il progetto “Parchi Agos Green & Smart”, che ci vede e ci vedrà impegnati sul territorio assieme alle comunità locali, sia una rappresentazione concreta di questo concetto».

Lo spirito di condivisione di Agos è rivolto a clienti e partner ai quali intende proporre un servizio sempre più efficiente e digitale, ma si esprime anche con i propri collaboratori, valorizzando le diversità e ponendoli al centro dei progetti di formazione e di crescita. E con la società, con la quale Agos si impegna per contribuire a uno sviluppo sostenibile e attento all’ambiente, favorendo la transizione energetica, i consumi “green” e riducendo il proprio carbon footprint.

Agos for Good propone così attività improntate allo sviluppo della sostenibilità ambientale, economica e sociale, favorendo il cambiamento e il progresso. Vuole sviluppare e consolidare il sistema di valori del gruppo a supporto di un futuro sostenibile e si concretizza anche attraverso interventi nei territori in cui Agos opera, per contribuire al miglioramento della vita delle persone.

Tutte le informazioni sul sito parchiagosgreensmart.com.



