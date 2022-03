Avviso esplorativo per consentire ad operatori economici di manifestare interesse all’affidamento in affitto del ramo di azienda costituito dallo stabilimento balneare denominato “Lido Le Piramidi” sito in Catania Viale Kennedy n.45 con annessa attività di ristorazione/bar - stagione estiva 2022.

Il testo completo dell’avviso contenente l’oggetto, le principali condizioni, la durata, nonché i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione può essere richiesto alla società LE PIRAMIDI S.r.l. a mezzo posta elettronica certificata piramidisrl@pec.it



