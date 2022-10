Banca Agricola Popolare di Ragusa e Arca Fondi SGR al fianco della Sostenibilità

Banca Agricola Popolare di Ragusa e Arca Fondi SGR, in un ampio percorso imperniato sulla centralità e sulla soddisfazione della clientela, arricchiscono la propria gamma con Prodotti d’investimento dedicati al tema ESG.

I Fondi Comuni interessati investono in società ed emittenti impegnate a rispettare i criteri della Sostenibilità, elementi richiamati dai Principi per l’Investimento Responsabile delle Nazioni Unite e di cui Arca Fondi è firmataria.

«BAPR traduce l’impegno per la sostenibilità ambientale, sociale e di governance in azioni concrete e tangibili - afferma Saverio Continella, Direttore Generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Arca Fondi SGR è un partner attento e focalizzato sulle tematiche ESG; ne è conferma l’iniziativa legata ai Fondi Arca Oxygen Plus, mediante la quale nei prossimi 3 anni saranno piantumati in tutta Italia circa 9.000 alberi che contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2. Inoltre, come Banca radicata in un territorio fortemente legato al mare, abbiamo particolarmente apprezzato il recente progetto legato al Fondo Arca Blue Leaders».

Saverio Continella

«Arca Blue Leaders è un nuovo prodotto specializzato negli investimenti in azioni di società attive nella cosiddetta economia blu e caratterizzati da elevati standard ESG - afferma Simone Bini Smaghi, Vicedirettore Generale di Arca Fondi SGR. Grazie al supporto di Marevivo Onlus abbiamo iniziato un progetto triennale che valorizzerà gli obiettivi del Fondo andando ad aiutare alcuni luoghi marini più bisognosi».

Simone Bini Smaghi

Prosegue Saverio Continella, «avere la possibilità di offrire alla clientela una gamma di prodotti ben diversificata ci permette di rispondere al meglio alle esigenze sorte nell’ultimo periodo, con mercati finanziari altamente volatili ed una crisi geopolitica internazionale in corso».

«È comprensibile come in un momento così delicato i risparmiatori italiani abbiano bisogno di essere aiutati a gestire l’emotività grazie al supporto dei consulenti della Banca e fornendo prodotti e servizi appropriati. Proprio per questo abbiamo lanciato nel corso degli ultimi mesi prodotti che possano intercettare le opportunità sui mercati obbligazionari ed un prodotto “protetto” che mira a conseguire una crescita del capitale, minimizzando allo stesso tempo la probabilità di perdita del capitale investito attraverso specifiche tecniche di gestione» conclude Simone Bini Smaghi.

www.arcafondi.it

