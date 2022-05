Centro Vista Randazzo di Scicli, dove l'optometria è d'eccellenza

Non è un’ottica e basta. E’ molto di più perché non serve sapere fornire un paio di occhiali per dare il massimo ai clienti. Ecco perché il Centro Vista Randazzo di Scicli (Corso Garibaldi, 13 e 15) è quel qualcosa in più.

Il Centro Vista Randazzo è un Centro Optometrico di eccellenza nell'esame della funzionalità visiva, nella fornitura di dispositivi medici su misura e lenti a contatto specialistiche. Si occupa da sempre dei problemi visivi funzionali che producono limitazioni nella performance visiva dell’individuo, ad esclusione delle patologie che sono trattate per competenza specifica dal medico oftalmologo. Il Centro Vista Randazzo si avvale di strumentazione d’avanguardia, sempre aggiornata. Il modernissimo laboratorio è in grado di far fronte al preciso montaggio delle lenti più complicate ed è specializzato in occhiali multifocali in alta definizione e di nuova generazione.

Ad esempio il Centro Vista Randazzo pratica il Visual Training, un metodo non invasivo, dolce, efficace per prevenire i disturbi visivi, potenziare funzionalità, abilità visive e di apprendimento. Un percorso con tecniche naturali di allenamento che aiutano a non dipendere dagli occhiali. E vale soprattutto la prevenzione che significa controlli della vista regolari, lasciare delle pause agli occhi dagli schermi digitali, mangiare molte verdure e proteggere gli occhi dalle radiazioni UV.

Una delle norme meno conosciute è che a livello legislativo solo l’optometrista e l’oculista possono misurare l’astigmatismo (che invece non è consentito all’ottico).

Il dott. Paolo Randazzo



La Miopia associata ad astigmatismo è un difetto visivo più complesso da determinare rispetto alla miopia semplice, soprattutto nei giovani se influenzato dall’accomodazione, dallo stress visivo e dalle vergenze. Talvolta un “eccesso” di accomodazione può essere mal interpretato se non si possiedono le giuste conoscenze e strumenti adeguati. Ecco perché richiede maggior competenza da parte dell’esaminatore ed una strumentazione più avanzata per valutare con esattezza la tipologia, l’entità, l’asse e la conseguente prescrizione correttiva ottimale.

Ecco perché l’esame della vista nelle persone astigmatiche può essere eseguito solo da optometristi e oculisti e non da un ottico. Il Centro Vista Randazzo può effettuare questi esami che richiedono preparazione e competenze perché i controlli della vista sono eseguiti da optometristi specializzati e dottori in optometria.

