DS7, il restyling del Suv è da urlo: stessa grinta, nuova estetica e dotazione di bordo da "fantascienza"

Un restyling di “metà carriera” che ridà slancio, forza e potenza a una delle automobili più vendute e famose in casa Ds: cinque anni dopo, infatti, la DS7, ammiraglia Suv della Ds Automobiles si presenta con la stessa grinta ma con una nuova estetica e una dotazione di bordo dal massimo comfort.

Pubblicità

Nel weekend del 15 e 16 ottobre porte aperte al Ds Store Modica di Cappello Giovanni e Figli, in via Sorda Sampieri 128, per ammirarla dal vivo. Per chi non riuscisse a passare, un’altra opportunità: l’auto sarà presente al Centro Padel Ragusa “Padel Vitality” in via Germania 10, tra il 22 e il 23 ottobre, durante lo svolgimento del 3° Torneo Tpra di Padel.

Cosa aspettarsi dal nuovo DS7? Tanto, tantissimo. A partire già dal nome. Il nuovo DS7 si presenta innanzitutto senza la denominazione Crossback ed è cambiato drasticamente sia in fatto di estetica che per quanto riguarda la dotazione di bordo, con una nuova e rinnovata scelta per quanto riguarda le motorizzazioni.

A un primo impatto il nuovo DS7 2022 mostra innanzitutto un volto inedito caratterizzato dalla griglia anteriore più voluminosa (senza cromatura) e dai gruppi ottici a tecnologia Matrix LED, ora denominati DS Pixel LED Vision 3.0. L'elemento più esterno, l'abbagliante appunto, è composto da 84 LED per una gestione dell'illuminazione che promette di essere più precisa e potente, garantendo una portata fino a 380 metri. Completano il gruppo ottico anteriore le luci a led diurne, chiamate DS Light Veil, composte da quattro elementi verticali da 33 LED ciascuno. Sono definite così perché sono realizzate da una superficie in policarbonato trasparente che viene colorata nella stessa tinta della carrozzeria nel lato interno e poi, successivamente, lavorata a laser per rimuovere la vernice e creare una sorta di effetto velo che gioca con la tridimensionalità delle forme.

Dietro, anche il portellone è completamente nuovo. In questo modo sorgono delle inedite linee in rilievo alla base del lunotto a dare più movimento e i gruppi ottici cambiano tanto nella forma e nella struttura interna, ora brunita.

In mezzo ai fari, addio scritta "Crossback": ora troneggia il nome del brand, DS Automobiles, per rimarcare una vettura più matura e sicura di sé.

All’interno ci sono alcune conferme per quanto riguarda l’hardware e le dotazioni. Rimane lo schermo centrale da 12” e la leva del cambio automatico. Ciò che invece è aumentata è la cura per quanto riguarda la realizzazione dell'abitacolo. Come ci si aspetterebbe da una casa di moda parigina, è possibile scegliere tra numerose tipologie di rivestimenti e materiali.

Altra importante novità è il sistema di infotainment, completamente nuovo e già installato nella DS4. Un sistema software caratterizzato dal nuovo assistente vocale DS Iris system, basato su widget come sugli smartphone e da telecamere ad alta risoluzione.

Viene riconfermata una tecnologia molto efficace in termini di confort di guida, ossia il sistema DS Active Scan Suspension, capace di regolare la taratura di ogni singolo ammortizzatore in tempo reale per adattarlo alle condizioni del manto stradale, a sua volta analizzato da una telecamera specifica.

Riguardo ai motori, la DS 7 2022 è offerta con un motore diesel BlueHDi da 130 CV e con tre powetrain ibridi plug-in. Si comincia con la E-Tense 225, dotata di un motore benzina PureTech da 180 CV e un elettrico da 110 CV. L'automatico è l'EAT8 e la trazione è sulle ruote anteriori.

Arrivano poi la E-Tense 4x4 300 e la E-Tense 4x4 360, entrambe con le quattro ruote motrici e il motore benzina da 180 CV. Quest'ultima, messa a punto dai tecnici di DS Performance, dispone di un motore elettrico sull'asse anteriore da 110 CV e uno da 112 CV su quello posteriore.

L'assetto è stato modificato, con ruote da 21" e freni anteriori con diametro di 380 millimetri. Ridotta anche l'altezza da terra, per prestazioni di tutto rispetto con appena 5,6" per lo 0-100 km/h.

Tutte le varianti plug-in sono dotate di una nuova batteria da 14,2 kWh che, secondo la Casa, consente di percorrere fino a 65 km a emissioni zero (ciclo misto WLTP) e fino a 81 km nel ciclo urbano. Si ricarica in circa due ore con il caricatore di bordo da 7,4 kW.

Per conoscere meglio la nuova DS7 e tutte le offerte della concessionaria Cappello Giovanni e Figli è possibile visitare il seguente link: dsautomobiles.com



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA