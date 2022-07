E' tempo di osare. Creare valore è possibile - Migliorare la propria terra facendo impresa con Restart lanciata da Confcooperative Sicilia e Federazione siciliana Bcc

Noi esseri umani dovremmo comportarci come gli alberi, come reti che operano secondo la logica della cooperazione, anziché della competizione.

Se, come dice lo scienziato Stefano Mancuso, è urgente piantare mille miliardi di alberi per salvare il pianeta, allo stesso modo, per rilanciare l’economia siciliana dobbiamo subito contribuire alla nascita di nuove imprese. Meglio se cooperative.

È questa la sfida che si pone la Federazione Siciliana delle BCC assieme a Confcooperative Sicilia in un contesto socio-economico complicato dagli effetti nefasti della pandemia e della guerra, dall’inflazione galoppante e dalla mancanza di risorse umane in ogni settore produttivo.

La consapevolezza dei problemi che stiamo vivendo non ci deve abbandonare all’apatia e al senso di impotenza. Deve piuttosto darci l’occasione di guardare ai problemi come opportunità di cambiamento, darci l’entusiasmo per cambiare ciò che non va, farci rimboccare le maniche e tornare a lavorare insieme, creando sinergie. È tempo di osare, di non avere paura.



In questa fase storica, dobbiamo essere generativi per dare risposte ai nuovi bisogni delle persone, proponendo nuove visioni e sostenendo nuovi modelli, unendo tutto questo con la concretezza che è propria della cooperazione. Le opportunità per riuscirci ci sono, anche in Sicilia.

La nostra terra ne è straricca. Siamo però troppo concentrati su ciò che non va, dal primato di Neet in Italia, ai tassi vertiginosi di disoccupazione giovanile, all’emorragia di residenti, soprattutto giovani, alla perdita di pezzi importanti del tessuto produttivo. Ma se solo ci rendessimo conto delle enormi potenzialità su cui siamo seduti, della fucina di talenti che sfornano le nostre Università, della ricchezza paesaggistica, dell’inventiva dei nostri artigiani, agricoltori, allevatori, operatori socio-sanitari, professionisti, artisti, startupper, operatori del turismo, della rigenerazione urbana e della cultura. Se solo guardassimo al di là del nostro naso ammirando la posizione strategica della nostra isola, posizionata al centro del Mediterraneo, crocevia fra Europa, Africa e Asia, perno del commercio mondiale, snodo imprescindibile delle telecomunicazioni fra i più importanti d’Europa.



Se solo prendessimo consapevolezza di tutto questo, cambieremmo il modo di guardare noi stessi, abbandoneremmo il senso di impotenza ed inizieremmo a costruire un futuro di infinite possibilità per la nostra terra e, soprattutto, per i suoi giovani. A loro, soprattutto, pensiamo quando guardiamo i numeri del Pnrr, l’ormai celebre “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che assicurerebbe all’Italia 191,5 miliardi di risorse europee per rilanciare gli investimenti e rimuovere una volta per tutte gli ostacoli che impediscono al Paese, e soprattutto al Mezzogiorno, di competere con il mondo. Abbiamo un enorme tesoro che rischiamo di perdere se non attiviamo, subito, processi e metodi in grado di rispettare le scadenze.



Una parte rilevante dei nuovi fondi pubblici messi a disposizione da governo e Unione Europea è dedicata alle nuove iniziative imprenditoriali. La pioggia di finanziamenti a sostegno delle nuove imprese e dell’imprenditorialità giovanile rappresenta infatti una formidabile opportunità per chi vuole prendere parte attiva al cambiamento della Sicilia.

Ma per ottenere i finanziamenti non basta il talento, è necessario essere preparati e con un buon progetto in mano. È sulla base di questo dato di fatto, unitamente al desiderio di contribuire a rendere produttive la passione e l’intuizione tipiche dei giovani e degli innovatori che Federazione Siciliana BCC e Confcooperative Sicilia, in collaborazione con Elabora Sicilia, hanno deciso di lanciare Restart, la Business Plan Competition regionale dedicata a chi vuole migliorare la propria terra facendo impresa.

Si tratta di una vera e propria sfida tra aspiranti imprenditori e neoimprenditori che premierà i migliori business dotati dei caratteri della fattibilità e della sostenibilità, e autenticamente impregnati dei valori dell’innovazione, della partecipazione e della coesione sociale.

I migliori talenti dell’Isola, giovani e meno giovani, potranno candidare il loro progetto e concorrere ai premi in denaro messi in palio, fino a 14.000 euro, e ai servizi di accompagnamento per l’avvio o l’accelerazione della propria impresa. Ma, soprattutto, potranno contare sul supporto del Credito Cooperativo che rappresenta oltre la metà delle banche operanti in Italia, è presente in 2.580 comuni e con la forza di 195 miliardi di euro di capitali raccolti, è consapevole di quanto fondamentale sia - per la tenuta e la salvaguardia del nostro tessuto produttivo e sociale - fare emergere nuovi talenti imprenditoriali e sostenere le iniziative d’impresa cooperativa o sociale sviluppate in piena pandemia.



Ai partecipanti che vorranno mettersi in gioco partecipando a Restart sarà offerta la possibilità di entrare in contatto con il grande network di Confcooperative che è la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali in Italia per numero di imprese (17.400), persone occupate (527.000), fatturato realizzato (81 miliardi di euro), con un numero di soci rappresentati che supera i tre milioni di unità e che in Sicilia rappresenta quasi un quinto delle cooperative attive. Non avere paura di portare avanti nuovi progetti, sostenibili e inclusivi è la regola d’oro. Se si avrà la tenacia di costruirli con impegno, Confcooperative ci sarà per dare una mano.



Chi ogni giorno opera in Confcooperative Sicilia, a contatto coi territori e gli associati, è infatti consapevole di quanto strategico sia per le imprese di ogni dimensione potere contare su un supporto quotidiano e altamente qualificato di servizi, delle soluzioni finanziarie offerte dalle BCC, dalle opportunità e dalle relazioni, tutti ingredienti essenziali per la crescita di un business sostenibile nel lungo termine.



Il Centro Servizi regionale di Confcooperative Sicilia nasce con questo scopo. Stare al fianco delle imprese e delle forze sane della Sicilia, offrire innumerevoli servizi di consulenza grazie a professionisti qualificati e sensibili ai problemi che ogni giorno un imprenditore deve affrontare. Presenti in ogni territorio dell’isola, Federazione Siciliana BCC e Confcooperative Sicilia con il suo Centro Servizi si offrono come punto di riferimento per le cooperative associate e per tutte quelle imprese, anche non cooperative, ed Enti del Terzo Settore che guardano con ottimismo al futuro, convinti che fare in Sicilia, creando valore, è possibile. E necessario.

