Ecodep. Da 30 anni lo smaltimento rifiuti al servizio della Sicilia e della Natura.

Spesso, quando si pensa ai rifiuti prodotti dalle aziende subito il pensiero viene proiettato a inquinamento, discariche e problematiche legate allo smaltimento. In realtà, secondo quanto emerso da un recente report del Laboratorio Ref Ricerche per Fise Assoambiente, l’Italia è tra le eccellenze europee per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali, ovvero i rifiuti prodotti da aziende, industrie e attività produttive che non sono assimilabili ai rifiuti urbani.

Lo stato del riciclo in Italia

Lo studio effettuato dal Laboratorio REF Ricerche, dal titolo “I rifiuti prodotti dalle attività economiche: tanta virtù… e qualche criticità da risolvere”, ha messo a paragone il sistema di gestione dei rifiuti delle nazioni europee.

Ne è emerso che a guidare la classifica del riciclo, per i rifiuti speciali, è proprio l’Italia, con il 79,3% dei rifiuti speciali riciclati. Per quanto riguarda il tasso di circolarità, ovvero la quantità di materiale recuperato dai rifiuti e immesso nuovamente nell’economia, l’Italia si piazza al secondo posto con il 19,5%.

Un’ottima notizia, che sottolinea l’impegno di tutti gli attori a muoversi nella giusta direzione, verso il raggiungimento dell’obiettivo "zero waste” del 2050, oltre a identificarci come esempio virtuoso da seguire per il rispetto della natura.

Ecodep e la gestione dei rifiuti in Sicilia

In Sicilia Ecodep rappresenta un punto di riferimento per la completa gestione dei rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi con impianti di smaltimento all’avanguardia e soluzioni per i trattamenti di recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti speciali, la depurazione e il trattamento di rifiuti liquidi industriali, il trattamento e il recupero di rifiuti plastici e metallici, anche contaminati da sostanze pericolose, e per lo stoccaggio di rifiuti.

“L’obiettivo dell’azienda è, da sempre, la salvaguardia della salute dell’uomo e della natura. Crediamo fermamente che, grazie ad una corretta gestione dei rifiuti prodotti e alla reimmissione nel ciclo produttivo del rifiuto come materia prima - seconda, sia possibile abbattere l’impatto ambientale di ogni singola azienda portando benefici al territorio.” afferma Daniele Morando, responsabile tecnico di Ecodep.

Grazie al recupero degli imballi contaminati da sostanze pericolose, e alla gestione di varie tipologie di rifiuti pericolosi, allo smaltimento di gas speciali, rifiuti edili e al recupero degli oli di cucina esausti, Ecodep è il punto di riferimento per le aziende che credono nella gestione dei rifiuti come strumento concreto per salvaguardare l’ambiente e migliorare la vita nel territorio.

Oltre alle attività principali, Ecodep ha in progetto, prevalentemente intorno al territorio di Modica, una serie di iniziative per sensibilizzare la comunità sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti ed operare attivamente con interventi di piantumazione di aree colpite da incendi.

Essere parte attiva nella spinta verso una più consapevole gestione dei rifiuti, supportare il processo virtuoso del riciclo e intervenire a favore dell’ambiente sono la missione dell’azienda, nata dall’idea imprenditoriale della famiglia Morando, che da sempre ha nel cuore il benessere e la conservazione di una tra le più belle zone del nostro paese.

Le attività Ecodep per le aziende

Ecodep si pone come partner di industrie, aziende, professionisti, amministrazioni e attività del settore Ho.Re.Ca. per la completa gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, sgravando dalle varie incombenze, rispettando l’ambiente e con la garanzia di adempiere agli obblighi di legge.

Smaltimento Rifiuti liquidi su base acquosa

Ecodep, grazie ad un impianto dedicato, tratta liquidi pericolosi e non pericolosi provenienti dalle lavorazioni industriali, oltre ad acque reflue e fanghi.

Smaltimento Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

L’azienda è specializzata nella completa gestione dei rifiuti oltre che nella bonifica di siti inquinati, nel trattamento dell’amianto e nello smaltimento di gas e bombole.

Smaltimento imballaggi contaminati

Ecodep possiede un impianto dedicato al trattamento di imballi metallici e plastici entrati in contatto con sostanze pericolose.

Smaltimento Gas speciali

L’azienda è in possesso di tutte le autorizzazioni ed è specializzata nello smaltimento di sostanze gassose pericolose, come da Regolamento Europeo 1005/2009.

Consulenza ambientale

I consulenti Ecodep sono a disposizione delle aziende per supportarle nella gestione dei servizi di consulenza accessori allo smaltimento dei rifiuti (gestione burocratica, pianificazione delle procedure, consulenza sulla sicurezza per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi).

Per le aziende che vogliono trasformare il “problema rifiuti” in un processo virtuoso che mira alla sostenibilità, Ecodep è il partner di riferimento.

