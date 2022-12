Il Natale a Melilli è da non perdere tra arte, cultura e tradizione

Presepi viventi e monumentali artigianali, momenti dedicati ai più piccoli, appuntamenti natalizi con protagonisti tradizione, cultura e arte. E l’immancabile trenino natalizio che attraverserà il centro della città, per scoprirlo in maniera semplice e comoda. E’ un programma intenso quello messo a punto dall’amministrazione comunale di Melilli, città terrazza degli iblei e città dei presepi, guidata dal sindaco on. Giuseppe Carta.

Il periodo natalizio è dietro l’angolo e il programma degli eventi “Natale Melillese” è già ben definito: guarda alle famiglie e alle tradizioni, e prevede appuntamenti anche a Città Giardino e Villasmundo. Melilli si accende ben prima di Natale: dal 16 dicembre e fino al 6 gennaio, per esempio, nel piazzale del Palazzo Municipale sarà esposto un presepe artigianale ecosostenibile, mentre dal 2 dicembre nella biblioteca comunale sono cominciati gli incontri dal titolo “Natale in biblioteca”.

Nel weekend spazio alla musica, alla danza e al primo presepe: sabato all’auditorium E. Carta è in programma uno spettacolo danzante-natalizio. (inizio ore 19), mentre a Città Giardino, nella parrocchia San Bartolomeo, appuntamento con l’iniziativa “Il presepe è famiglia” (dalle 17:30 alle 21:30). Domenica si replica: all’auditorum E. Carta spettacolo Natale in danza (inizio ore 19) mentre a Villasmundo è in programma lo spettacolo natalizio Frozen (Tensostatico, inizio ore 20).

Nella settimana che precede il Natale, Babbo Natale visiterà i plessi scolastici dell’infanzia di tutto il comune, mentre martedì 20 è in programma il concerto di Natale degli alunni della scuola G. E. Rizzo (ore 19, in chiesa madre a Melilli).

L’aria natalizia, poi, a Melilli si respirerà grazie ai mercatini con prodotti artigianali, allestiti in piazza Umberto e che saranno inaugurati venerdì 23 e saranno aperti il 26 e il 30 dicembre, e poi l’1 e il 6 gennaio. Spazio anche per gli amici a 4 zampe: appuntamento in centro il 24 e il 26 dicembre.

Il 26 dicembre il primo giorno del presepe vivente allestito al Convento dei Cappuccini, visitabile dalle 18 alle 21, anche il 30 dicembre e l’1 e il 6 gennaio. Quello di Villasmundo, invece, sarà aperto il 26 dicembre, e l’1 e 6 gennaio, dalle 16 alle 21.

Il 26 e il 30 dicembre, così come l’1 e il 6 gennaio, sarà attivo il Trenino di Natale, con cui sarà possibile andare alla scoperta dei presepi allestiti in città: quello in ceramica calatina nella chiesa di San Sebastiano, quello monumentale in chiesa Madre, quello vivente al Convento dei Cappuccini. Sempre il 26 dicembre, con replica il 30, lo spettacolo natalizio “Lu verbu eternu”, spettacolo itinerante. A Villasmundo, l’indomani, il concerto jazz di Natale (ore 19, chiesa di San Michele Arcangelo).

Il 2022 si conclude con il grande parco giochi installato in piazza San Sebastiano, con pista quad, gonfiabili e pop corn, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, il 28, il 29 e il 30 dicembre. Parco giochi che poi sposterà a Città Giardino (3 e 4 gennaio) e a Villasmundo (5 e 6).

Per restare aggiornati su tutti gli eventi in programma si può consultare la pagina Facebook del Comune di Melilli.

