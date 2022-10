Il risparmio dei catanesi in cerca di protezione

Oltre 1.600 miliardi: a tanto ammonta la marea di liquidità che le famiglie e imprese italiane tengono ferme sul conto corrente. Una cifra che a Catania cresce negli ultimi anni ad una media superiore a quella nazionale ma che oggi rischia di trasformarsi in un problema. A settembre, infatti, il dato dell’inflazione ha fatto segnare un ulteriore rialzo portando il dato da inizio anno ad un preoccupante +8,9%.

“I catanesi sono storicamente grandi risparmiatori e investitori prudenti. L’incertezza portata dalla pandemia e dai fatti degli ultimi due anni, hanno accentuato la propensione al risparmio che si è concretizzata in un aumento dei depositi su conto correnti – commenta Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private, che aggiunge -. Oggi, però, questa scelta rischia di essere pagata a caro prezzo perché i livelli di inflazione attuale rischiano di erodere una fetta importante di quel patrimonio che famiglie e imprese hanno faticosamente accumulato in questi anni”.

Il dato dell’inflazione, però, non è l’unico a cui i catanesi devono prestare attenzione. Allargando ulteriormente l’analisi, infatti, emergono ulteriori incognite a cominciare da quella legata al caro energia e in particolar modo al prezzo del gas, il cui continuo aumento rischia di far lievitare alle stelle le bollette sia per le famiglie che per le imprese, portando ulteriori rischi di rallentamento all’economia. Il tutto in un contesto di incertezza anche a livello geopolitico. Tutti elementi che i mercati finanziari stanno scontando ormai da inizio 2022 e che si esplicitano in una elevata volatilità che rende complicato per le famiglie intercettare le corrette modalità di protezione del patrimonio.

Proprio per questo, per essere vicina ai propri clienti e rispondere con ancora più efficacia ai bisogni delle famiglie di Catania, nel mese di dicembre Banca Generali aprirà una nuova filiale, andando così a raddoppiare la sua presenza in città offrendo spazi di consulenza che costituiranno un ulteriore punto di riferimento per i catanesi, in un momento di particolare incertezza per il risparmio. A guidare questa espansione nell’area c’è soprattutto la forte domanda di protezione che arriva dalle famiglie di fronte alle sfide del contesto economico generale, ma anche quella delle imprese che cercano un aiuto di fronte alle complessità crescenti che interessano il nostro distretto industriale.

“Negli ultimi 3 anni le masse che gestiamo nella provincia di Catania sono cresciute del 20%, un dato che evidenzia la forte domanda di consulenza delle famiglie. Anche per questo motivo abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza sul territorio con una nuova filiale che rappresenterà un ulteriore luogo di incontro e confronto sulle soluzioni di pianificazione patrimoniale per i clienti catanesi - aggiunge Liguori.

Il contesto attuale però rende difficile individuare le corrette soluzioni; tra volatilità delle borse, tassi in rialzo e incertezza economica, le scelte rischiano di essere dettate dall’emotività. Per questo motivo serve un approccio strutturato e la vicinanza di professionisti esperti, così da capire in anticipo le evoluzioni dei mercati.

“Oggi tenere i soldi fermi sul conto corrente rappresenta già di per sé una scelta, ovvero quella di consentire all’inflazione di erodere una quota consistente del patrimonio che si è faticosamente messo da parte nel tempo. Per questo suggeriamo ai nostri clienti soluzioni tattiche per tutelare i patrimoni, come soluzioni assicurative che mettono al riparo dai rischi di volatilità e misure di breve termine costruttive, antagoniste al mero parcheggio dei conti, e soprattutto mettiamo a disposizione competenze e professionalità anche nella gestione del risparmio amministrato tramite la consulenza evoluta per monitorare al meglio i rischi di scelte di lungo periodo – commenta ancora Liguori che conclude - In ogni caso, la cosa più importante in questa fase è quella di confrontarsi con un esperto per capire le reali esigenze, gli obiettivi e definire insieme un percorso di pianificazione che tenga conto di tutte le variabili e del giusto orizzonte temporale”.

“Un Campione per Amico”. Banca Generali proprio oggi è a Catania in occasione di “Un Campione per Amico”, la più importante manifestazione italiana di carattere sportivo, educativo e sociale che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, insieme alle 4 leggende dello sport - Adriano Panatta, Francesco Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Leandro Castrogiovanni - ritorna a promuovere tra i giovanissimi i valori positivi dello sport, inteso come principio di vita sana, come cultura, come sviluppo armonico del proprio fisico, come sfogo di energie positive, come rispetto delle regole.

Per Banca Generali – main sponsor dell’evento da oltre 10 anni – “Un Campione per Amico” rappresenta un’occasione per diffondere i valori dello sport e le basi per una corretta educazione al risparmio ai bambini che sono il nostro futuro, i risparmiatori di domani.

