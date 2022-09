Il ritorno del Festival Internazionale Val di Noto Magie Barocche

Dopo aver ospitato nelle straordinarie passate edizioni la Pontificia Cappella Musicale Sistina, le pluripremiate orchestre da camera Ensemble Zefiro (Diapason d’Or, 2009), Accademia Bizantina (seconda migliore orchestra del mondo per il 2021 ai Gramophone Awards), il Concerto Italiano di Rinaldo Alessandrini, l’Academia Montis Regalis e riproposto in prima esecuzione in epoca moderna L’esaltazione di Mardocheo (1776) di Giuseppe Geremia, il Festival Internazionale del Val di Noto Magie Barocche, forte del sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, ritorna dopo la pandemia con un programma incardinato sempre sul connubio tra filologia musicale, prassi esecutiva, ricerca organologica e musicologica.

Anche quest’anno il Festival gode del patrocinio del Distretto turistico del Sud-Est Sicilia, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Comune di Noto e della collaborazione dell’AIAM (Associazione Italiana per le Attività Musicali), della Fondazione Istituto Italiano per la Storia della Musica, della Società Editrice di Musicologia, di Clori Archivio della Cantata Italiana e del Centro Studi sulla Cantata Italiana ed è sostenuto, infine, da Art Bonus (Ministero della Cultura, Ales – Arte Lavoro e Servizi Spa), credito d’imposta per le erogazioni liberali, come forma di mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

I concerti per il triennio 2022, 2023 e 2024 si svolgeranno in residence, all’interno dell’incantevole scenario di Palazzo Biscari, preziosa testimonianza del barocco siciliano.

Una piacevole novità del 12° Festival è rappresentato dal wine break fra due concerti nella medesima serata: il primo con inizio alle ore 19 e il secondo alle 20.30.

Il concerto inaugurale di questa dodicesima edizione (domenica 2 ottobre) sarà affidato all’ensemble Accademia dei Febei, gruppo di 13 strumenti storici a fiato (2 oboi, 2 clarinetti, 2 corni di bassetto, 2 fagotti, 4 corni e contrabbasso) coordinato da Rodolfo La Banca, musicologo e studioso del clarinetto antico e del corno di bassetto (primo fra gli strumenti degni di curiosità e interesse che saranno posti all’attenzione del pubblico, in questa dodicesima rassegna). All’ascolto del pubblico sarà proposta la celeberrima Serenata KV 361 “Gran Partita” di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’Accademia Hermans proporrà un viaggio in musica dalla Sassonia alla Turingia, con un approfondimento su Telemann e la famiglia Bach.

Il Festival quest’anno "ritorna" a Noto, presso lo storico Teatro Tina Di Lorenzo , con l’oratorio S. Casimiro Re di Polonia (1704) di Alessandro Scarlatti, eseguito dall’Arianna Art Ensemble con la direzione di Ignazio Maria Schifani, artista dalla grande espressività e dalla profonda conoscenza storico-stilistica del repertorio, oggi uno dei più interessanti ed apprezzati interpreti nel panorama della musica antica.

Ulteriore nota di merito sarà la presentazione di ben due lavori discografici firmati dal duo Paolo Rigano-Cinzia Guarino e dall’ensemble Dolci Accenti, entrambi dedicati alla musica rinascimentale e barocca nella penisola iberica e dove ritroviamo riferimenti alla danza, agli ostinati, fantasie e altro, per viola da gamba, arciliuto, chitarra spagnola e voce.

Sempre sul versante degli strumenti musicali, ci sarà posto anche per la viola d’amore di Valerio Losito, il clarinetto nello stile galante di Angelo Litrico, il Solo a Violino senza Basso Accompagnato della straordinaria Lana Trotovšek, il clavicembalo e il fortepiano di Adalgisa Badano e, infine, il pianoforte di Violetta Egorova e Giovanni Bertolazzi.

Un programma denso e articolato, in linea con la tradizione ricca di spessore artistico e culturale che il Festival ha assicurato in questi anni.

Info e prenotazioni: www.magiebarocche.it e info@magiebarocche.it tel +39 095 2503160

