Il sistema duale nella “Scuola dei Mestieri” Logos

Logos è un ente di formazione accreditato alla Regione Siciliana che opera da oltre venti anni nel settore della formazione, sempre al passo con le dinamiche in continua trasformazione del mercato del lavoro.

A seguito della riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione, Logos ha creato “La Scuola dei Mestieri” promuovendo i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), interventi formativi che consentono, al conseguimento della licenza media inferiore, di assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e di proseguire gli studi con percorsi triennali o quadriennali finalizzati all’acquisizione di una qualifica o di un diploma tecnico professionale.

La “Scuola dei Mestieri” Logos è presente a Ragusa e a Vittoria. Inoltre nella provincia di Catania, oltre alle sedi Logos già operative a Caltagirone e Palagonia, è prevista l’apertura di una nuova sede ad Adrano.

I percorsi formativi a cui è possibile iscriversi sono: operatore di impianti termoidraulici, meccatronico, operatore della ristorazione, grafico multimediale, operatore del benessere/acconciatore ed estetista.

Dall’anno scolastico 2021/22 è stato attivato con successo, nell’ambito degli IeFP, il sistema duale con percorsi di apprendistato di primo livello, un modello di apprendimento introdotto nel sistema scolastico italiano, mutuato dalla cultura tedesca e già applicato con successo nei Paesi del nord Europa.

Il sistema duale permette ai nostri allievi di età compresa fra i 15 e i 24 di conseguire il titolo della qualifica professionale o il diploma coniugando la formazione teorica svolta nel nostro Istituto (formazione esterna) con la formazione tecnica realizzata in azienda (formazione interna).

I vantaggi del modello formativo del sistema duale sono plurimi in quanto è previsto l’alternarsi di momenti formativi in aula per il rafforzamento delle competenze di base e momenti di formazione pratica presso le imprese, per l’acquisizione di competenze tecnico professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Info e iscrizioni

www.scuoladeimestierilogos.it – www.logos-italia.it – e mail: segreteria.vittoria@logos-italia.it

tel 0932 731026 - 0932 1912861 - 331 1155656

