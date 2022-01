Industria 4.0 e Credito d'imposta Formazione 4.0, con Globalsystem e G:Cube l'opportunità di cogliere al volo il treno della transizione digitale

Connettività, intelligenza artificiale, produttività, risparmio energetico ma anche valorizzazione delle risorse umane: ecco le parole d’ordine per questa decisiva fase storica, nella quale è mutato radicalmente il rapporto delle aziende con la tecnologia e conseguentemente con le istituzioni e la società civile.

Produrre oggi significa guardare alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, indispensabile per guidare le aziende verso una transizione digitale sempre più necessaria ma che diventa inutile se non accompagnata da un’adeguata formazione per le risorse umane, protagoniste di questo passaggio epocale.

Industria 4.0, oggi ribattezzato non a caso “Transizione 4.0” e Credito d'imposta Formazione 4.0 sono gli strumenti cardine a disposizione di quelle aziende che intendono agganciare questa occasione di ripartenza, figlia di un momento certamente difficile ma che storicamente può e deve diventare un’occasione di rilancio.



Il gruppo Globalsystem e G:Cube, partner TeamSystem 4.0 da sempre accanto alle aziende per affiancarle nei processi di evoluzione digitale grazie anche alla presenza in organico di ben 5 innovation manager qualificati, offre oggi anche per tutto il 2022 una grande opportunità per far compiere alle aziende del territorio il grande salto verso la digitalizzazione 4.0, da una parte attraverso l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e linee di produzione compatibili Industria 4.0 e dall’altra incentrandosi sulla formazione e sulla valorizzazione delle esperienze, passaggio indispensabile che altrimenti comporterebbe oneri non indifferenti.



Il grande salto verso la digitalizzazione 4.0 non consiste dunque, è bene ricordarlo, nel semplice acquisto di macchinari collegabili alla rete, ma nella creazione di una vera e propria infrastruttura smart nella quale hardware e software si interconnettono e dialogano in tempo reale, al fine di creare le migliori condizioni di lavoro e produttività, senza dimenticare l’insostituibile ruolo delle risorse umane opportunatamente formate; nel guidarvi in questo processo, il gruppo Globalsystem e G:Cube, grazie alle grandi competenze specifiche acquisite, può davvero diventare un partner fondamentale e affidabile.



I tempi sono però un fattore cruciale perché con l’aiuto di consulenti, tecnici e periti messi a disposizione dal gruppo Globalsystem e G:Cube sarà possibile usufruire di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino al 100% per l’acquisto di beni materiali tecnologicamente avanzati e per la formazione aziendale grazie a Formazione 4.0, di fatto investendo in innovazione senza stravolgere il budget aziendale.



L’occasione è davvero di quelle ghiotte: ripartire con macchinari di nuova generazione e con il personale formato significa infatti affrontare la sfida digitale utilizzando finalmente strumenti appropriati. Per ulteriori approfondimenti e informazioni vi aspettiamo sul sito https://www.globalsystemspa.com/



