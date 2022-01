ISTITUTO ISS  DE FELICE GIUFFRIDA OLIVETTI VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE

Il centenario Istituto “De Felice-Olivetti” di Catania ha svolto un ruolo importante nella formazione di generazioni di giovani che si sono affermati nei settori più rappresentativi del mondo del lavoro. Ancora oggi si pone quale punto di riferimento per chi sceglie di intraprendere studi di tipo giuridico-economico-aziendale ed opera in un ambiente territoriale con opportunità occupazionali nel settore terziario.

L'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe De Felice Giuffrida – Adriano Olivetti”, così come si presenta oggi, nasce nell’anno scolastico 2012-13.

L’istituto si divide in: sezione tecnica “DE FELICE-GIUFFRIDA” con sede in Piazza Roma, 4 - Catania e sezione professionale “ADRIANO OLIVETTI” con sede in via Etnea, 732 - Catania.

Grazie all’integrazione e al dialogo tra la scuola e la propria realtà di appartenenza l’Istituto De Felice-Olivetti di Catania ha arricchito e ampliato la propria Offerta Formativa, capace di offrire una risorsa educativa innovativa, secondo una dinamica di ricerca e sperimentazione.

I tradizionali indirizzi di studio del De Felice-Olivetti :

1) AMMINISTRAZIONE-FINANZA E MARKETING

che al terzo anno presenta tre articolazioni:

a) Amministrazione, Finanza e Marketing

b) Sistemi informativi aziendali

c) Relazioni internazionali per il marketing (a partire dall’a.s. 2022/2023)



2) TURISMO

che al terzo anno presenta due articolazioni:

a)Turismo

b)Esabac

vengono rimodulati alla luce di specifiche curvature Economico-sostenibili, con le quali ampliare la formazione dell’allievo, integrando i programmi ministeriali con approfondimenti e potenziamenti. Tutti gli indirizzi dell’Istituto, sezione tecnica e sezione professionale, saranno interessati dalle nuove curvature.



La Sezione Tecnica, biennio comune SIA e AFM, sarà interessata da una curvatura green economy.

Il triennio dell’indirizzo AFM proseguirà con la curvatura Waste Management (Gestione dei rifiuti), Economia circolare (da Rifiuto a Risorsa), Potenziamento informatica, Matematica finanziaria.

Il triennio dell’indirizzo SIA avrà curvatura Big Data con linguaggio Python, Economia aziendale in piattaforma SAP, Matematica applicata a Data Analysis; Inglese microlingua per l’uso delle piattaforme informatiche.

Anche per il biennio dell’indirizzo Turismo è stata progettata una curvatura Green; al triennio, invece, gli studenti del Turismo potranno scegliere tra due curvature proposte: Turismo sostenibile e Management Alberghiero.



Per la sezione Professionale l’indirizzo interessato è quello dei Servizi Commerciali la cui curvatura tende su Politiche del lavoro - Centro Assistenza Fiscale (CAF), per il primo triennio; mentre al IV e V anno l’indirizzo Servizi commerciali proseguirà con la curvatura Amministratore di condominio.



L’istituto offre inoltre la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 (Inglese, Francese e Spagnolo).

NOVITA’

Sperimentazione percorso quadriennale



A partire dal nuovo anno scolastico 2022/2023 l’Istituto De Felice-Olivetti di Catania attiverà il percorso sperimentale quadriennale per i seguente indirizzo:

SIA: il percorso quadriennale, la cui iscrizione è riservata agli studenti con regolare percorso di studi, si concluderà con il conseguimento del diploma equivalente al percorso quinquennale DELL'ISTITUTO TECNICO SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

Il corso Sistemi Informativi Aziendali si caratterizza per lo studio dell’informatica applicata in ambito economico-informatico-aziendale. e per lo sviluppo delle competenze digitali.

Le iscrizioni alla classe prima avvengono in modalità on line dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022. Per procedere alle iscrizioni, entrare dal portale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/), digitare il codice CTTD03401V per il TEC. DE FELICE e CTRC03401G per il PROF. OLIVETTI e accedere al modulo personalizzato della scuola.



IMPORTANTE: Chi dovesse riscontrare difficoltà nell’effettuare l’iscrizione del proprio/a figlio/a potrà essere assistito, in presenza, dal personale di segreteria dell’Istituto De Felice-Olivetti, tutti i giorni dispari dalle 8,00 alle 11,00, i giorni pari dalle 11,00 alle 14,00 e sabato 29-01-2022 dalla 8,00 alle 14,00 oppure rivolgersi alla mail: orientamento@defeliceolivetti.edu.it



Per ogni altra informazione visitate il nostro sito www.defeliceolivetti.edu.it e qui potrete fare un virtual tour della struttura che da sempre ospita l’Istituto De Felice-Giuffrida, locata nella centralissima Piazza Roma. Si tratta di un percorso di immagini da esplorare che, grazie a fotografie panoramiche a 360°, restituisce una riproduzione degli spazi e degli ambienti originari della Scuola”.

Genitori, alunni e visitatori in genere potranno ripercorrere gli ampi corridoi, la storica ed elegante biblioteca, la sala riunioni, la presidenza, le scale con la sua imponente ringhiera, il prestigioso cortile interno con la torre dell’orologio, facendo un semplicissimo click sull’apposita locandina posta sul sito web dell’Istituto.



