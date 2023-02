La scommessa di Onda Più: energia pulita per sostenere al meglio la Sicilia laboriosa

Una fonte di… energia straordinaria: é la peculiarità del territorio siciliano nel quale arte, archeologia, storia e civiltà millenaria fanno da ineguagliabile fondale di quel palcoscenico sul quale, in maniera operosa, quotidianamente milioni di persone si muovono, lavorano, studiano, progettano, sognano.

È su questa Sicilia bella, pulita e laboriosa che Onda Più, azienda del Gruppo Eneron, vuol continuare a puntare le proprie luci. Energia pulita, prodotta in larghissima parte da fonti rinnovabili e sostenibili, come quella che si accinge a mettere in rete Eneron Power, ultima nata in casa Eneron, che ha come mission proprio quella di generare solo energia green.

Obiettivo “collegato” è anche quello di fornire un prezzo slegato dalle dinamiche “geopolitiche” e pertanto fisso, ovvero tariffe di energia con prezzo bloccato, fondamentali per garantire ai clienti di non avere mai soprese e poter pianificare le proprie spese.

Ed è proprio nell’ottica di interpretare in maniera sempre più adeguata alle esigenze dell’utenza quel concetto di “Energia accanto a te” che accompagna un cammino aziendale ormai ventennale che Onda Più sta ulteriormente rafforzando e potenziando la rete degli Onda Store, al momento presente nella provincia di Siracusa e di Ragusa: due i negozi a Siracusa, in via Foro Siracusano, 18 e in via Tisia, 131 che si affiancano a quello di Avola in via Roma, 40 e di Ragusa in via Roma, 154.

La road map delle ulteriori aperture è in via di definizione e la previsione è di riuscire a rafforzare in maniera adeguata la rete degli Onda Store nell’area orientale della Sicilia con significativi spazi anche nell’area occidentale dell’Isola. Tutto ciò va inserito in quel programma di costante e armoniosa crescita di Onda Più, e del Gruppo Eneron nel suo complesso, che si sta realizzando intrecciando al meglio innovazione, ricerca e sostenibilità per garantire servizi sempre più efficienti ed economicamente competitivi alle famiglie e alle imprese.

La scelta di continuare a “scommettere” sui negozi di prossimità disseminati in aree altamente significative delle varie città, rappresenta, inoltre, la traduzione in fatti concreti di quell’intendimento di accorciare sempre di più la distanza con l’utente finale per interpretarne sempre meglio le effettive esigenze, analizzarne i bisogni proponendo adeguate soluzioni, sostenerne i progetti, contribuire a dare forma ai desideri, accompagnare lungo i percorsi di sostenibilità e utilizzo equilibrato delle risorse mettendo al bando ogni spreco.

Negli store Onda Più, ogni giorno, si fa proprio tutto questo. E lo si fa grazie a personale capace e formato, in grado di dare qualsiasi consiglio sapendo bene che non saranno mai consigli qualsiasi…

Il mondo Onda Più con tutti i suoi valori, le sue idee, le sue sfide, le sue aspirazioni lo si ritrova ogni giorno nella vivacità dei colori e nella luminosità dei suoi store, nella competenza e gentilezza degli addetti alle vendite, nell’ampia disponibilità di soluzioni per ogni singola esigenza, nella cura ed attenzione all’ambiente che è un segno distintivo dell’intero ciclo produttivo e commerciale dell’energia a marchio Onda Più.

Negli Onda store di Siracusa, Avola e Ragusa sarà così possibile aderire alle vantaggiose offerte luce e gas, scoprire le soluzioni di efficienza energetica per ridurre i consumi e rendere la propria casa efficiente, pagare le bollette, richiedere informazioni, avere assistenza e consulenza da personale qualificato, scoprire le iniziative green di Onda Più e molto altro ancora.

