La Sicilia, terra di bellezze straordinarie, grande protagonista nel nuovo video spot di Coop Gruppo Radenza.

Uno spot interamente girato in Sicilia per raccontare la nuova avventura Coop nell’isola ad opera del gruppo Radenza.

La famiglia di imprenditori che dal primo gennaio è ufficialmente master franchising Coop Alleanza 3.0, ha affidato alla regista siciliana Alessia Scarso il compito di raccontare attraverso il suo occhio e la sua sensibilità artistica, il nuovo progetto Coop in Sicilia che svilupperà una rete di vendita contraddistinta dalle insegne e dai segni distintivi Ipercoop, SuperstoreCoop, Coop ed InCoop.

L’amministratore delegato, Danilo Radenza, che ha incentrato negli ultimi anni il suo progetto imprenditoriale investendo sulle risorse umane ed esaltando quelle paesaggistiche ed architettoniche della nostra terra, ha individuato in Alessia Scarso la regista in grado di poter raccontare ed esprimere al meglio il senso di un progetto, cioè l’adesione al marchio Coop, che non è esclusivamente commerciale ma che ha anche una forte connotazione sociale e culturale.

Alessia Scarso, avvalendosi per le musiche del maestro Marco Cascone che ha orchestrato e ri arrangiato la base musicale e dell’operatore drone, Gianfranco Guccione , ha così visitato e ripreso tutti i luoghi più affascinanti e suggestivi della Sicilia che spesso sono sconosciuti anche agli stessi siciliani.

Tra gli altri professionisti coinvolti 3D ci sono Andrea Assenza di E-motion Pictures, l’attrice Debora Bernardi che ha prestato la propria voce, il maestro Gianluca Abbate per il mix audio e la preziosa assistente alla produzione, Veronica Iemmolo. La produzione è di Arà srl. Da Modica a Mondello, da Siracusa alla Scala dei Turchi, è un crescendo di fascino e poesia espresse attraverso immagini sapientemente riprese. Ed è così che un progetto televisivo è diventato un vero e proprio capolavoro di cui Coop gruppo Radenza è molto orgoglioso e fiero.

Danillo Radenza, nel complimentarsi con la regista ed i suoi diretti collaboratori, per il prezioso lavoro svolto, ringrazia di cuore Coop Alleanza 3.0 e Coop Italia, per la loro grande disponibilità, ed invita tutti a rivivere la nostra Sicilia attraverso lo sguardo di Alessia Scarso ed ovviamente a ripensare al concetto della spesa nella consapevolezza che “una buona spesa può cambiare il mondo”.

