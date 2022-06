Logomed: corsi per superare i test di ammissione universitari nel settore medico-sanitario

Logomed è una scuola altamente specializzata nella preparazione per il superamento dei test delle facoltà di medicina e professioni sanitarie.

Si rivolge ai ragazzi di quarto e quinto anno del liceo che hanno le idee chiare sul loro futuro ed intendono entrare nel mondo medico senza sbagliare.

I corsi Logomed si svolgono in stretta collaborazione con l’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Catania ed il corso Ippocrate è una realtà di successo riconosciuta e consolidata da tanti anni.

I nostri corsi di preparazione si basano su un metodo esclusivo ed efficace, il metodo Logomed, testato da centinaia di studenti che ogni anno si preparano ad affrontare i test.

Gli studenti che si preparano con il metodo Logomed hanno una chance di oltre 80% di accedere alle facoltà mediche perché:

Le lezioni si svolgono su argomenti specifici e mirati ed ogni dettaglio didattico è ottimizzato dai nostri docenti per il superamento dei test.

I nostri docenti hanno esperienza decennale nella preparazione ai test, maturata nei corsi Ippocrate gestiti dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania.

Durante ogni lezione vengono fatte le simulazioni del test, per anticipare l’esperienza ed arrivare preparati e sereni al giorno del test di ammissione.

Supporto e assistenza dei docenti durante tutto il percorso formativo, anche al di fuori dall’orario di lezione.

Da quest'anno Logomed, sempre con l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Catania ha realizzato i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) in diversi Istituti scolastici di tutta la Sicilia per accrescere le competenze scientifiche dei ragazzi di quarto e quinto anno e per orientarli nella scelta del percorso di studi da intraprendere dopo il diploma.

Logomed ha inoltre dato la possibilità ai ragazzi che hanno partecipato ai PCTO di vincere una borsa di studio per partecipare gratuitamente ad un corso di preparazione, attraverso una selezione svolta all'interno di ciascun Istituto scolastico. Il premio per il secondo e terzo classificato è stato rispettivamente lo sconto del 50% e del 30%, mentre gli altri partecipanti hanno ricevuto lo sconto del 10% su un corso Ippocrate-Logomed a scelta.

A Catania e Caltagirone Logomed è presente con il corso Ippocrate, convenzionato con l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Catania; a Ragusa lo stesso corso Ippocrate è convenzionato con Il Centro Formativo Sanitario della Sicilia.

