Logos da oltre 30 anni aiuta a far crescere la Sicilia

Sviluppo, incentivi e finanziamenti. Formazione e internazionalizzazione. Cinque parole che sono tutte sinonimo di Logos, la società cooperativa siciliana che da oltre 30 anni opera nel campo del lavoro e della formazione professionale, puntando pure sullo sviluppo economico locale. Non a caso la Logos è anche agenzia per il lavoro con un team di esperti e professionisti che accompagnano i giovani verso nuove opportunità, contemporaneamente sostenendo e orientando le imprese con servizi e consulenza creata su misura.

Ma sono i numeri a connotare l’attività svolta da Logos, presieduta da Rosario Alescio. Ben 20.000 allievi (giovani disoccupati, imprenditori, lavoratori), 1.000 docenti, 500 corsi e 100 partner coinvolti nei vari anni di attività. Tanti i progetti, alcuni molto innovativi, attualmente già in corso. Tra questi c’è il progetto “Crosswork” che, all’interno del programma Interreg Italia - Malta e con una serie di importanti partner, interfaccia domanda e offerta di lavoro. E’ destinato a 30 giovani disoccupati siciliani, di età fino a 29 anni, o soggetti svantaggiati, che potranno ottenere tirocini per inserimento lavorativo retribuiti (2.000 euro al mese) per stage da realizzare per 6 mesi all’interno di aziende maltesi.

Candidature aperte fino al 30 settembre (info su www.logos-italia.it).

Per i giovani la Logos ha creato anche la “Scuola dei mestieri”, un luogo in cui si sviluppano i saperi e si agevola l’incontro tra il mondo del lavoro e quello della scuola grazie a strumenti normativi come l’apprendistato duale di I livello.

Si tratta di percorsi triennali di IeFP – Istruzione e formazione professionale rivolti ai giovani in obbligo scolastico e formativo, finalizzati al conseguimento della qualifica professionale e all’immediato inserimento nel mondo del lavoro. Formazione in aula, presso le sedi di Vittoria, Ragusa, Caltagirone, Modica e poi formazione nelle aziende aderenti.

I corsi attivi sono per operatore del benessere (sia estetista che acconciatore), operatore della ristorazione (sia preparazione pasti che servizi di sala e bar), operatore termoidraulico, operatore elettrico, operatore alla riparazione dei veicoli a motore (meccatronico), operatore grafico.

Ma la Logos supporta anche chi si è già formato ed è pronto ad entrare nel mondo del lavoro o l’ha appena fatto.

E’ infatti l’unica organizzazione in Sicilia, accreditata dalla Commissione Europea come “Punto Locale di Contatto” per il programma “Erasmus per giovani imprenditori”. Con un importante partenariato ha lanciato il progetto Yeim Up (Giovani Imprenditori in Movimento UP) che guarda a futuri e nuovi imprenditori determinati a creare la propria impresa (o che l’hanno già creata da non più di 3 anni), pronti a confrontarsi in un altro paese dell’Ue con imprenditori affermati o manager di pmi.

Uno scambio di esperienze per facilitare l’accesso a nuovi mercati e la ricerca di potenziali partner commerciali. Infine vanno segnalati anche i corsi promossi da LogoMed con le sedi operative a Catania e Ragusa per preparare ai test d’ingresso delle facoltà di medicina.

