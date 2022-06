Malta, una vacanza tra relax, cultura e avventura

Malta e le sue isole sorelle, Gozo e Comino, baciate da un clima temperato e immerse in acque cristalline, sono pronte ad offrirvi una vacanza indimenticabile, fatta di momenti di relax e di avventura, alla scoperta delle bellezze culturali, artistiche e naturali che caratterizzano questi luoghi. C’è chi sceglie Malta per una fuga dalla città e un break dagli impegni di lavoro e c’è chi la sceglie per trascorrere una settimana di vacanze alternando i percorsi storici a quelli naturalistici. Senza dimenticare la movida: Malta è infatti anche l’isola dei giovani.

Tutto è reso più facile dai collegamenti che abbattono distanze e tempi di percorrenza, e questo grazie alla società Virtu Ferries che, aumentando le tratte a disposizione tra la Sicilia e Malta, ha permesso di incrementare turismo e commercio. La Virtu Ferries, una holding al 100% maltese di un gruppo di proprietari di navi a conduzione familiare negli anni in servizio dal 1988, ha sempre più investito nella tratta. Tanto che mentre inizialmente era impegnata solo nel trasporto passeggeri, poi ha incrementato con mezzi e merci.

Tutto parte da uno dei primi investimenti più importanti, e cioè l’arrivo del Maria Dolores: un catamarano di 70 metri che trasporta 600 passeggeri. «Nel 2010 abbiamo costruito La Vallette – spiega James Vella, chief operating officer – un catamarano di 107 metri che trasporta 800 passeggeri e più di 165 autovetture. Abbiamo continuato a crederci e così due anni fa abbiamo incrementato le navi con l’arrivo del catamarano M / V Saint John Paul II, che una capacità di 900 passeggeri e 167 auto o 23 veicoli commerciali pesanti».

Proprio questi due mezzi, La Vallette e M / V Saint John Paul II, operano nella tratta Malta-Sicilia.

«Grazie a questi due catamarani è possibile – afferma James Vella – tre o quattro volte alla settimana trasportare la propria merce, e tornare nella propria Isola, in giornata».

Malta è dunque una delle isole tutte da scoprire, e ogni cosa è resa più facile dai collegamenti proposti da Virtu Ferries, che permette a tutti di poter raggiungere l’isola e trascorrere giorni indimenticabili. Anche ai più giovani, alla ricerca di serate danzanti e della movida. St Julians e Sliema sono infatti le due città, assieme a Paceville, della vita notturna e non solo: si tratta delle città più densamente popolate dell'isola nonché il centro economico dell'arcipelago. Sono l'uno il prolungamento dell'altra e si affacciano sul mare, nella costa orientale, appena sopra alla Valletta. Il lungomare è formato da rocce e scogli, non ci sono spiagge se non create artificialmente e troverete invece dal lato opposto moltissimi ristoranti, bar, locali e negozi. Famosa è ad esempio la zona di Spinola Bay, assieme a Balluta Bay. Oltre che per la vita notturna sono città che ben si prestano per lo shopping.

C’è da dire intanto che il successo dell’economia maltese ha attirato lavoratori da tutto il mondo al punto che lo scorso anno gli stranieri sono arrivati a rappresentare oltre un quarto dell’intera forza lavoro del Paese. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’agenzia per l’impiego, JobsPlus, in cui è indicato che a settembre 2021 i non maltesi rappresentavano il 27,9% delle persone attive nell’arcipelago.

