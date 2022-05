Onda Più, quando il fotovoltaico è una scelta sostenibile e conveniente

Un cambio di passo deciso in direzione della piena sostenibilità ambientale, in nome di quella transizione energetica che - oggi più che mai - non può essere vista soltanto come un traguardo eticamente importante ma come un’opzione strategica e inderogabile per una crescita collettiva equilibrata ed armonica. L’abbandono delle fonti non rinnovabili – come petrolio, gas, carbone – per approdare a modelli di produzione puliti legati all’utilizzo di mix di energia ricavata da fonti rinnovabili (a cominciare da vento e sole) è una delle più impegnative sfide che attende tutti. Al tempo stesso è anche la migliore “palestra” nella quale formare nuovi modelli di utenti sempre più attenti, responsabili e consapevoli. Utenti che non siano, cioè, solo consumatori passivi di energia elettrica ma anche attivi, moderni prosumer che gestiscono al meglio il più efficace degli strumenti oggi disponibili per porre concretamente un argine al fenomeno del caro energia: l’autoconsumo.

La scommessa di Onda Più

L’autoconsumo è proprio una delle opzioni sulle quali Onda Più ha scommesso da tempo, con assoluta convinzione, mettendo a punto una serie di iniziative e di proposte che consentono al cliente di dare una robusta sforbiciata alla propria bolletta elettrica e, al tempo stesso, di tendere concretamente una mano per rendere la fattura energetica collettiva più sostenibile anche da un punto di vista ambientale favorendo la riduzione di immissione di anidride carbonica. In questo percorso lungo il quale veniamo tutti invitati a muoverci anche dalle Istituzioni comunitarie - che, non a caso, hanno fissato tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 anche quello legato ad un’energia pulita e accessibile - gli impianti fotovoltaici rappresentano una soluzione conveniente ed ecologica per produrre energia elettrica per la propria casa. Grazie all’autoconsumo, infatti, è possibile abbattere notevolmente i costi della bolletta e, in particolare in questo momento storico di forte instabilità e crisi energetica, essere meno esposti agli aumenti di prezzo e rendersi indipendenti dalla rete.

Una scelta sostenibile e… solare

Il team di Onda Più si occupa di tutta la gestione della pratica amministrativa e della convenzione di scambio sul posto (l’energia in eccesso rispetto all’autoconsumo, viene immessa in rete e ripagata dal Gestore dei Servizi Energetici). Inoltre la configurazione di ciascun impianto verrà personalizzata in base alle esigenze del cliente.

Scegliere un sistema fotovoltaico Onda Più vuol anche dire attribuire valore aggiunto al proprio investimento non soltanto in termini di efficienza e di innovazione ma anche economico grazie alla possibilità di avere un preventivo e sopralluogo gratuito e di accedere (laddove ne ricorreranno i presupposti tecnici e normativi) allo sconto in fattura del 50%. Il prezzo parte da 2.990 € per un impianto da 3 kW, incluso lo sconto in fattura del 50%. Esiste, inoltre, la possibilità di finanziare l’interno importo con rate “leggere”.

Un investimento conveniente

Gli impianti fotovoltaici Onda Più non fanno solo leva sull’eccellente qualità dei materiali impiegati - pannelli monocristallini e inverter delle migliori marche – ma anche su tutta una serie di servizi opzionali dedicati come sistema di monitoraggio Data Logger; batteria di accumulo; ottimizzatore di potenza; alimentatore di back-up UPS per consentire, anche in assenza di rete, di continuare a usare l’energia. Si stima un vantaggio economico di circa 900 € all’anno: un risparmio di circa 600 € per l’energia che viene prodotta e consumata e una remunerazione pari a circa 300 € da parte del Gestore Servizi Energetici, come contributo in conto scambio per l’energia prodotta in più. Tale stima è stata fatta considerando un impianto da 3 kW installato a Siracusa, ipotizzando una produzione di 3.780 kWh e un autoconsumo di 2000 kWh.

Onda Più, l’energia accanto a te

