PENSIONATI: Novità Prestito Cessione del Quinto per il 2022

La cessione del quinto della pensione è un finanziamento agevolato che il pensionato può ottenere da una banca o da un intermediario finanziario, rimborsabile attraverso un addebito automatico mensile che l'INPS effettua sulla sua pensione. L’addebito non può superare un quinto dell'importo mensile della pensione.

Pubblicità



Per ottenere un prestito con cessione del quinto della pensione, il pensionato può richiedere un preventivo presso lo sportello di un Istituto di Credito Convenzionato, il quale verifica, l'importo massimo che il pensionato potrà ottenere e le condizioni economiche applicate. La durata del finanziamento non può superare 10 anni ed è prevista la copertura assicurativa sulla vita. Il tasso è particolarmente agevolato grazie alla Convenzione Nazionale che viene stipulata con l’Ente di Previdenza Sociale.

Nei giorni scorsi l’INPS ha pubblicato i Nuovi Tassi della Convenzione per il 2022. Rispetto all’anno precedente c’è stato una ulteriore riduzione. Dunque i Pensionati possono usufruire di questo finanziamento agevolato anche se in passato hanno già usufruito di tale prodotto purché sia trascorso il 40% del piano di ammortamento.

In Sicilia i Pensionati possono ottenere queste agevolazioni tramite il più importante Intermediario del Credito autorizzato dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori Creditizi facente capo a Bankitalia) GRUPPO SANTAMARIA S.P.A. presente con sede a Catania in Via MATTEO RENATO IMBRIANI, 164. Oppure è possibile chiamare il Numero Verde 800-821289 per conoscere lo sportello bancario convenzionato nella propria provincia di appartenenza.

Per chi risiede in altre regioni è possibile ottenere l’agevolazione tramite la procedura a distanza con lo SPID consultando il sito www.grupposantamaria.com.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA