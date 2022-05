Quando la storia sposa la modernità ed è un successo

Un affare di famiglia. Per l’azienda “Frantoio Sallemi” l’olio, oltre a essere una cosa sacra, è il frutto della tradizione del focolare. L’Azienda Sallemi opera nel settore oleario dal 1873. Da allora, vanta una lunga storia che da Comiso, in Italia e nel mondo, è sinonimo di qualità ed eccellenza. Raffaele, la moglie Pina e i figli, Luigi, Martina e Pierfrancesco, sono i nomi e i volti di una famiglia che cresce con e dentro l’azienda, storica realtà del Ragusano che progredisce al ritmo dei tempi, purtuttavia non perdendo mai la sua identità. Storia e modernità insieme, per affrontare la sfida del mercato globale che l’azienda Sallemi sembra già aver vinto.

L’azienda è nata, nella sua veste di rinomato frantoio, come detto, nel 1873. In passato, l’attività funzionava solo da settembre a inizi dicembre, stagione della molitura, facendo una produzione a conto terzi, con la gente che si recava al frantoio con le olive da macinare e si portava via il suo “oro verde”. Il frantoio ha seguito questa direzione fino al 1999 quando Raffaele Sallemi ha pensato di dare vita a una azienda a marchio proprio e di commercializzare l’olio. Nel 2003, Frantoio Sallemi ha vinto a Veronafiere il “Sol d’oro”, prestigioso concorso oleario internazionale in blind tasting, il più importante al mondo. E’ stato il vero e proprio trampolino di lancio: si sono aperte molte strade, compresa quella del Giappone. Da lì, più o meno ogni anno, l’azienda comisana ha preso parte a tutti i concorsi oleari, vincendo quasi sempre.

Frantoio Sallemi si rivolge al suo territorio lavorando, al contempo e con la stessa grande attenzione, anche con l’estero. A livello locale, fitti i rapporti con ristoranti, piccole botteghe di nicchia. Anche i supermercati, come Despar, hanno apprezzato gli oli Sallemi aggiungendoli ai loro scaffali. Una vetrina importante e sempre aggiornata il sito www.frantoiosallemi.it, con l’e-commerce e tutto ciò che racconta una “casa” che parla in modo diretto ed efficace delle sue grandi qualità.

Frantoi Sallemi è una azienda a conduzione familiare che cammina nel mondo, è proprio il caso di dirlo, con tutte le carte in regola. «Produciamo un olio Dop, Igp e Biologico, tre certificati che impongono disciplinari precisi a garanzia del consumatore. Tendenzialmente, preferiamo affiancarci ai nostri produttori storici - spiega Martina Sallemi, per l’azienda - Vogliamo portare avanti l’idea del Made in Sicily. Non a caso, lavoriamo tutte olive siciliane, per lo più provenienti dalla nostra zona. Il cliente deve sapere che sta acquistando un prodotto di qualità, con dei criteri di raccolta, di produzione e confezionamento d’eccellenza. Porto un esempio, nei rapporti con l’estero personalizziamo le etichette, e relative certificazioni, in base al Paese di destinazione. La nostra famiglia è cresciuta a pane e olio. Conosciamo la qualità. Ed è ciò che vogliamo offrire ai nostri clienti, ovunque si trovino».

