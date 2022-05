Sogni un viaggio in Canada? Serve l'eTA: ecco a chi puoi rivolgerti

Il Canada è un Paese ricchissimo di storia e di bellezze naturali che merita di essere visitato tanto più che, finalmente, siamo riusciti a superare l’emergenza della pandemia. E volare in Canada è più semplice di quanto possiamo immaginare grazie soprattutto ai vantaggi dell'eTA.

Il Canada è un Paese con mille cose da vedere. Ad esempio non si possono perdere i parchi nazionali come il Banff National Park dove si possono ammirare paesaggi mozzafiato ma anche lupi, orsi e alci. C’è anche il Jasper National Park, i Grandi Laghi a partire dal Superiore, il più ampio, con i suoi 82.100 km quadrati (quasi un quarto della superficie dell’Italia) e lo Huron. C’è poi la parte canadese delle Montagne Rocciose con il più alto monte canadese, il Robson che arriva a 3.954 metri. E poi c’è lo Yukon, una landa semidesertica senza la copertura delle rete dei cellulari. A Est ci sono le celebri cascate del Niagara, forse la maggiore attrazione del Canada e di sicuro la più conosciuta. Si trovano a Toronto. E a proposito di Toronto: è la metropoli canadese per eccellenza. La città più popolosa del Canada si affaccia sul Lago Ontario ed è la capitale dell’omonima provincia. La regina delle attrazioni è la CN Tower, torre alta 553 metri, tra le più alte al mondo, da cui puoi ammirare i palazzi di vetro che sorgono dalle strade di Toronto come le stalagmiti da una antichissima grotta naturale. Nell’estremo Ovest c’è Vancouver, la terza città più grande del Paese e una delle più amate dai turisti. Affacciata sull’Oceano Pacifico e vicina alle montagne, permette di vivere qualsiasi esperienza, da una giornata a godersi il relax in spiaggia a escursioni, alle passeggiate nei suoi parchi, alle visite culturali tra quartieri e musei. La capitale è Ottawa con il Canale Rideau, che scorre al centro della città e che, in inverno, si trasforma nella pista di pattinaggio su ghiaccio più lunga al mondo (otto chilometri). Da visitare anche Calgary, celebre per le attività invernali: è stata sede della prima Olimpiade invernale della Storia, nel 1988. Non si può perdere Montreal, considerata la capitale culturale del Canada dell’est ed è una città vivacissima: bar, locali, artisti, musei, festival, sport.

Arrivare in Canada è più facile di quanto possiamo immaginare: L’eTA è l'acronimo di electronic Travel Authorization e può essere chiesta con largo anticipo rispetto alla data di partenza e viene rilasciata in tempi brevissimi.

TUTTO SULL'AUTORIZZAZIONE DI VIAGGIO ETA

E' sufficiente una richiesta online. È un'autorizzazione elettronica di viaggio che consente al turista, al viaggiatore d'affari, a chi viaggia per studio e, in generale, a tutti i cittadini stranieri non obbligati al visto e che si rechino in Canada in aereo di soggiornare in territorio canadese per un massimo di 6 mesi o semplicemente transitarvi per una diversa destinazione finale.

L'eTA è stato introdotto dal governo canadese per semplificare e accelerare le procedure di ingresso e transito in Canada mantenendo alto il livello di sicurezza del traffico aereo.

COME E QUANDO RICHIEDERLO

Prima dell’introduzione dell’eTA Canada tutti erano obbligati a chiedere un visto di soggiorno temporaneo e la procedura comporta tempi molto più lunghi (anche parecchie settimane).

L'eTA Canada non è un documento cartaceo, ma una semplice autorizzazione elettronica di viaggio di cui il viaggiatore straniero di nazionalità non soggetta ad obbligo di visto (tra cui anche la nazionalità italiana), deve munirsi prima di recarsi in Canada in aereo. Basta richiederlo anche prima di prenotare il viaggio e prima che venga emesso il biglietto aereo, perché non è riferito alla data di arrivo in Canada ma esclusivamente al passaporto a cui l’Autorizzazione è collegata.

Al check-in per il volo per il Canada, infatti, la compagnia aerea verificherà l'autorizzazione di viaggio eTA tramite il numero di passaporto. L'eTA Canada è individuale e va chiesto anche per i minori.

Queste sono semplici procedure che consentiranno – grazie soprattutto all’eTA - un viaggio in piena sicurezza del Canada, un Paese ricchissimo di storia e dove è peraltro presente anche una numerosissima comunità italo canadese.

