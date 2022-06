Filippo Sirchia, titolare dell’agenzia investigativa di Siracusa: «Da noi discrezione, serietà e rispetto delle norme»

Target: a difesa di privacy, brevetti e know-how

C’è una nuova frontiera che riguarda la tutela aziendale: è la difesa della privacy, dei brevetti e del cosiddetto know-how, ma anche del rispetto delle regole e dei segreti aziendali. Per questo la nuova frontiera della tutela aziendale non riguarda solo i beni materiali, la “difesa” fisica dei luoghi, ma anche la difesa del patrimonio immateriale, fatto di conoscenze e anche di comportamenti tenuti da lavoratori e dirigenti. Ecco perché da un paio di anni molte aziende si rivolgono ad agenzie investigative e consulenti investigativi, questi ultimi fondamentali per garantire professionalità, conoscenze e competenza. Tutto ciò in caso di dubbi, situazioni anomale e poco convincenti. La figura del consulente investigativo ha dunque un ruolo importante e tra i leader del settore c’è l’investigatore Filippo Sirchia, titolare dell’Agenzia Target di Siracusa - agenzia a sua volta leader in investigazioni private - con un passato nell’Arma dei Carabinieri e oltre 30 anni di esperienza.



Come un consulente investigativo può essere utile a un’azienda?

«Anche per le piccole cose come il rispetto delle regole, degli orari e dei segreti. Spesso sono questi dettagli che permettono all’azienda di poter far valere le proprie ragioni e difendere il proprio business. Partiamo dai dubbi dei proprietari o dei titolari, che però per essere definiti verità devono essere poi attestati con documenti, fatti e situazioni. Ecco perché serve un esperto, che sappia utilizzare discrezione, serietà e rispetto delle leggi che regolano la materia».

Questo perché bisogna fare anche i conti con il diritto alla privacy, giusto?

«Ebbene sì. Sia chiaro - prosegue - che non è semplice muoversi su un sottilissimo filo che divide, appunto, la privacy personale dalla tutela dell’altra persona o, in questo caso, dell’azienda in questione. Serve per questo la giusta competenza e professionalità, anche perché le regole e le normative da rispettare sono tante».

Restiamo nell’ambito di indagini private, no?

«Chiaramente il consulente investigativo si limita a fornire ai suoi clienti una serie di documenti, una relazione che tiene conto di quanto osservato e trovato durante le indagini. Un monitoraggio che chiede attenzione e discrezione. Poi sarà il cliente a decidere ciò che ritiene più opportuno fare in futuro».

Perché un’azienda dovrebbe tutelarsi da un punto di vista…immateriale?

«Intanto perché ognuno di noi deve difendersi da possibili comportamenti illeciti che vanno a discapito di sé stessi o, in questo caso, della propria azienda e del proprio patrimonio. Il raggio d’azione è comunque vasto».

Può farci qualche esempio pratico, con le richieste più assidue di chi si rivolge a Lei?

«Ci sono situazioni e situazioni. C’è chi vuole evitare lo spionaggio, c’è chi vuole difendere i “dati sensibili”, chi assicurarsi che gli sforzi fatti per ottenere un brevetto non vengano resi inefficaci per qualche comportamento sbagliato. Poi c’è l’aspetto comportamentale, perché le aziende preferiscono che i propri dipendenti lavorino con diligenza e rispetto dell’ambiente del lavoro e, chiaramente, anche dei propri colleghi».

Che tipo di aziende cercano un consulente investigativo?

«Aziende multinazionali ma anche molti studi di professionisti, commerciali e di avvocati. Spesso le nostre sono indagini informative, preventive».

In che senso?

«Nel senso che spesso mi vengono commissionate per prevenire, si tratta cioè di una indagine informativa, conoscitiva ma soprattutto confidenziale: osservare e acquisire conoscenze. Il controllo e il monitoraggio di tutte le aree interne ed esterne, l’osservazione dei processi lavorativi delle aziende e l’acquisizione di informazioni restano i nostri principali strumenti che ci permettono di prevenire azioni che possono causare un danno al patrimonio, all’immagine e alla produzione di beni e servizi. I servizi offerti vanno da quelli tradizionali (pedinamenti, appostamenti) fino a quelli più delicati sulla sicurezza e la tutela delle aziende».

