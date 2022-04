Target, garanzia di riservatezza e professionalità

Gli 007 privati sono diventati un’arma di difesa, legittima e legittimata, per chi ritiene di poter essere danneggiato dai comportamenti tenuti da altri. E le indagini condotte sono solitamente di due tipi: quelle private, che rientrano dunque nella sfera della vita privata delle persone, e quelle aziendali, che riguardano la sfera lavorativa.

Pubblicità

Filippo Sirchia

Oggi il focus è dedicato a quelle private, che riguardano sì i movimenti sospetti del coniuge ma che vengono condotte anche per altri ambiti. Le investigazioni private toccano principalmente la sfera personale, familiare e patrimoniale delle persone e di solito mirano alla raccolta di informazioni e prove utilizzabili anche in giudizio, riguardanti ad esempio l’infedeltà coniugale per l’addebito della separazione al coniuge o l’affidamento dei figli minorenni in caso di comportamenti contrari all’interesse del minore da parte di uno dei genitori o per la determinazione dell’assegno di mantenimento da versare al coniuge in caso di separazione.

Rientrano in questo ambito investigativo anche le indagini private mirate a risolvere casi di violenze in ambito familiare, molestie, ricatti, stalking o per il controllo delle frequentazioni dei figli minorenni. Anche le indagini pre-matrimoniali e le indagini atte a risolvere eredità controverse rientrano in questo ambito investigativo. Spesso la ricerca di informazioni sul comportamento di persone vicine crea imbarazzo a chi la richiede, esigendo quindi la necessità di un’assoluta riservatezza che l’Agenzia Target di Filippo Sirchia garantisce. Da oltre 20 anni l’Agenzia Investigativa Target opera nel campo delle indagini private, delle indagini aziendali, della security e della tutela aziendale e personale, offrendo servizi e consulenza a privati, imprese industriali e commerciali, studi legali e professionali e a chiunque abbia esigenza o motivo di difendere lecitamente i propri interessi e i propri diritti.

L’agenzia è diretta dall’investigatore privato Filippo Sirchia il quale, dopo l’esperienza nell’Arma dei Carabinieri e nella storica Agenzia fondata dal padre già negli anni 70, coordina uno staff tecnico operativo di provata esperienza e altamente specializzato. L’Agenzia è inoltre dotata di strumenti e tecnologie aggiornate e in grado di risolvere problemi inerenti l’utilizzo o la difesa degli apparati elettronici di comune uso o per prevenire violazioni della privacy.

Grazie a partner e a corrispondenti esterni l’Agenzia Target riesce a operare in qualsiasi parte del mondo. Con una mission ben precisa: tutelare gli interessi privati e professionali tramite il supporto diretto, la consulenza, le investigazioni e la sicurezza avvalendosi di partner esperti in ambito investigativo e strumenti specializzati costantemente aggiornati. Tra i clienti si trovano spesso anche tante aziende, datori di lavoro che vogliono assicurarsi che tutto fili liscio durante gli orari di lavoro, oltre ai privati.

L’investigatore privato è ormai una figura spesso determinante in fase di giudizio e di processo. A prescindere che si tratti di un contesto amoroso o qualcosa di aziendale.

E’ un ricercatore della verità. Una verità che è nascosta agli occhi del committente/cliente: sta a lui portarla a galla, documentarla con tutte le evidenze possibili. A questo, comunque, si aggiunge una certa esperienza e discrezionalità nel lavoro svolto da tutto il team in grado di elaborare piani di intervento personalizzati per raggiungere risultati concreti. Questo perché gli esperti coordinati dall’investigatore privato Filippo Sirchia si dedicano alla raccolta di prove certe e inequivocabili a supporto di eventuali sospetti, minacce e atti pericolosi per la sicurezza personale o aziendale.

Le indagini mirano a reperire informazioni e dati attendibili utilizzabili anche in giudizio. L’Agenzia Investigativa Target di Siracusa opera con assoluta riservatezza per garantire privacy e discrezione. Lo staff affronta con il giusto tatto le situazioni più delicate e riferisce i risultati delle indagini prestando attenzione al loro impatto emotivo. Uno staff sempre aggiornato, visto che in questi anni sono cambiati anche i raggi d’azione e i metodi investigativi.

SEDE AGENZIA: Via San Sebastiano, 43 SIRACUSA

tel. 09311881847 - 3474704638 - 3891143435

https://www.targetinvestigazioni.it/

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA