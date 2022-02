Target, la nuova frontiera delle indagini per la sicurezza aziendale

"La conoscenza delle giuste informazioni determina una soluzione”. E’ questo uno dei principi su cui si basa l’attività di Filippo Sirchia, titolare dell’Agenzia Target, professionista di successo nel campo delle investigazioni e delle indagini private. Ha ereditato la passione dal padre, fondatore di una delle prime agenzie investigative operanti nel sud Italia. Ora Filippo Sirchia, un passato nell’Arma dei carabinieri, opera nel campo da circa 30 anni, coadiuvato dai figli Stefano e Giulia.

L’azienda Target, che ha sede a Siracusa, è specializzata in tutela aziendale con un campo di azione internazionale. Alla “Target” si rivolgono multinazionali, tour operator, ma anche studi legali e commerciali oltre a privati.

Per le aziende Target offre servizi di tutela sia dal punto di vista puramente fisico che da quello propriamente del patrimonio, con azioni di indagine e monitoraggio costante, per avere a disposizione tutte le informazioni utili per consentire una analisi e quindi la disponibilità di una eventuale azione di contrasto a qualunque forma di danneggiamento di beni o processi produttivi.

«Nel campo delle indagini private – ha spiegato Sirchia - i confini tra lecito e illecito, dal punto di vista della Privacy sono sottilissimi per questo è necessario affidarsi a professionisti preparati”. Non è infatti un caso che le agenzie investigative sono autorizzate dalle Prefetture competenti e devono rispettare una serie di regole e normative ben precise.

«Nella nostra agenzia– ha spiegato Sirchia – rispondiamo al cliente con una relazione, in cui evidenziamo il lavoro svolto o se i dubbi manifestati durante il colloquio preventivo hanno un fondamento o meno. Nel caso specifico della “Tutela Aziendale” un report dell’attività svolta, metterà a disposizione dei committenti prove e dati documentati, utili a risolvere o prevenire azioni od omissioni che arrecano nocumento al patrimonio aziendale ed ai processi produttivi, e quindi per noi è logica ed indispensabile una forma lecita di monitoraggio globale, utile all’intercettazione di eventuali casi che vanno, da semplici atti di infedeltà di dipendenti, fino a più complesse forme di spionaggio industriale o tentativi di frode. Le indagini, spesso ci vengono commissionate per prevenire, si tratta cioè di una indagine informativa, conoscitiva ma soprattutto confidenziale: osservare ed acquisire conoscenze. Il controllo ed il monitoraggio di tutte le aree interne ed esterne, l’osservazione dei processi lavorativi delle aziende e l’acquisizione di informazioni – conclude Filippo Sirchia – restano i nostri principali strumenti che ci permettono di prevenire azioni che possono causare un danno al patrimonio, all’immagine ed alla produzione di beni e servizi».

Filippo Sirchia e l’Agenzia Target sono oggi tra i più quotati in Sicilia con referenze e relazioni anche oltre i confini nazionali. Nella sua agenzia arrivano quasi quotidianamente richieste di servizi da rappresentanti di multinazionali, da tour operator di fama internazionale, da importanti studi legali e commerciali.

I servizi offerti vanno da quelli tradizionali (pedinamenti, appostamenti) fino a quelli più delicati sulla sicurezza e la tutela delle aziende.

“Un bravo investigatore – ha spiegato Sirchia – ha innanzitutto buona capacità di analisi dei primi dati acquisiti e naturalmente discrezione e riservatezza. Noi facciamo sempre un colloquio preventivo con i nostri clienti in modo da capire le loro esigenze e quindi valutare un possibile utilizzo dei nostri servizi nel contesto del problema da risolvere. Bisogna dare al cliente solo quello che è raggiungibile. Alla fine, presentiamo al cliente una relazione in cui avvaloriamo, con acquisizione delle prove, o smentiamo quelli che erano i suoi dubbi di base».

La riservatezza è una caratteristica essenziale soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei “dati sensibili” e cioè quelli che riguardano la sfera personale, sessuale e religiosa di un individuo. «Non vanno mai rivelati. Spesso tali dati si acquisiscono perché incrociati durante la fase d’indagine ma se non utili o richiesti per una sede Giudiziale devono essere distrutti entro il tempo legalmente concesso. Le generalità del committente, invece, si trascrivono in un apposito registro, in cui devono essere mantenuti. I dati sensibili non compaiono mai in nessuna relazione e sono a disposizione solamente dell’autorità giudiziaria, qualora ne facesse richiesta».

«Al cliente – ha spiegato Sirchia - nella relazione che gli sottoponiano alla fine di un’indagine sveliamo tutto ciò che riguarda la tutela e difesa lecita dei suoi diritti e dei suoi interessi, anche in eventuale sede Giudiziale, mantenendo comunque il rispetto delle normative e delle leggi sulla Privacy su notizie ed argomenti che possono riguardare terze persone, fisiche o giuridiche, incrociate nell’espletamento dell’indagine. Quella investigativa è una licenza di pubblica sicurezza ed è pertanto soggetta ad alcuni requisiti di legge, che dal 2010 sono diventati ancora più restrittivi. Da quella data infatti per ottenere una licenza occorre una laurea specifica, e tre anni di attività alle dipendenze di un’agenzia investigativa titolata, cioè che opera da più di cinque anni. Le licenze si rinnovano ogni tre anni ed è obbligatorio un corso di aggiornamento periodico».

«Naturalmente a coloro che ritengono di avere bisogno di un’Agenzia investigativa consiglio di affidarsi ad un esperto che intuisce e quindi acquisisce gli elementi utili alla risoluzione del caso. I clienti si rivolgono a noi per risolvere qualcosa che è legato ad un dubbio o una realtà celata o mistificata, questo significa che portare alla luce e documentare fatti e situazioni che portano ad una verità rappresenta la sintesi del nostro ruolo, che quindi deve essere inteso con il dovuto carico di responsabilità».

