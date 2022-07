Toma Italian Brands, l'innovazione e lo stile del menswear

Toma Italian Brands, gruppo tutto italiano leader nel segmento del fashion Made In Italy. Insieme ideiamo, creiamo e distribuiamo collezioni menswear. Crediamo nel lavoro del gruppo, puntiamo ad obbiettivi importanti e pensiamo di poterne oltrepassare i limiti.

Questo spirito fino ad ora ci ha permesso di esprimere strategie di business consapevoli che hanno reso il gruppo capace di evolversi dinamicamente mantenendo allo stesso tempo salde le radici di una storia di imprenditoria familiare giunta alla quarta generazione e nata negli anni ’40 con i nonni Salvatore e Brigida Toma.

Ciò che nacque allora in una piccola sartoria oggi è diventato un gruppo strutturato che opera attraverso brands di proprietà come Havana&Co. e Angelo Toma e licenze come ad esempio Ungaro sviluppando reti distributive nazionali ed internazionali.

Il profondo legame che ci lega al territorio d’origine rende lo stesso autentico veicolo di un life style italiano ancorato alla grande esperienza manifatturiera e promosso a 360° dai proprietari i fratelli Salvatore e Sergio Toma; il primo guida strategica dell’azienda mentre il secondo responsabile dello stile e del prodotto.

HAVANA&CO

Progetto menswear che nasce nel 1994. Cultura, ispirazioni, colori tessuti e sapori richiamano il viaggio che negli anni ’50 porta a L’Havana il nonno Salvatore con il suo talento da sarto. Una storia trentennale, quella di Havana&Co (www.havanaeco.it) . nel menswear, fatta di viaggi, scoperte e continue sperimentazioni che rendono ogni collezione accattivante per un uomo sempre attuale.

Il fil rouge del brand made in Italy è l’approccio minimalista alle linee e ai volumi abbinati a grafiche personalizzate e tessuti preferibilmente di fibre naturali, sempre di grande modernità. La volontà è quella di vestire un tempo in cui lo stile deve tradursi in comfort per poter assecondare le nuove esigenze del vivere quotidiano in relazione e nel rispetto della natura. Attualmente il brand è distribuito capillarmente in Italia in circa 350 multibrands selezionati. All’estero il brand italiano è presente principalmente in mercati come: Est Europa, Russia e Medio Oriente con circa 100 punti vendita attivi.

