Tutti i vantaggi dei prestiti online: ecco come funzionano

Come funzionano i prestiti online? Ormai il mondo creditizio è cambiato completamente e anche in Italia sono sempre di più coloro che preferiscono chiedere un prestito online piuttosto che passare attraverso i canali tradizionali. Si tratta d’altronde di un’opzione decisamente più vantaggiosa, anche a livello economico, che merita dunque di essere presa in considerazione. Come funzionano però nel dettaglio i finanziamenti online? Scopriamolo insieme.

Prestiti online: cosa sono e come funzionano

I prestiti online sono finanziamenti che vengono richiesti e concessi attraverso i canali virtuali ossia via web e al giorno d’oggi questa è una possibilità che viene offerta anche dai migliori istituti di credito, come Compass. Ormai, il prestito online è assolutamente sicuro dunque si tratta di un’opzione che vale sicuramente la pena prendere in considerazione. D’altronde, le differenze rispetto ad un finanziamento richiesto in filiale sono minime e riguardano esclusivamente il rapporto con l’istituto di credito. Nel caso di un prestito online, non ci si interfaccia con un operatore in carne ed ossa ma con il portale ufficiale della banca. Le migliori tuttavia offrono sempre un servizio clienti all’altezza delle aspettative, dunque in caso di necessità, dubbi o domande ci si può sempre rivolgere ad un esperto.

Quanto si può richiedere con un prestito online?

Per quanto riguarda l’importo massimo che è possibile richiedere nel caso di un prestito online, questo dipende dall’istituto di credito. I migliori consentono di ottenere fino a 30.000 euro e scegliere la rata mensile da corrispondere, in base alle proprie esigenze. È difficile riuscire ad ottenere un finanziamento di importo superiore, ma parliamo già di una bella somma.

Come ottenere un preventivo per un prestito online

Alcuni istituti di credito permettono di ottenere un preventivo direttamente online, in modo semplice e decisamente intuitivo. Con Compass ad esempio è possibile ricevere una simulazione completa, comprensiva di TAN e TAEG, range di durata delle rate e via dicendo, in modo da capire quale sia la soluzione migliore. Inutile precisare che richiedere un preventivo online non comporta alcun costo: vale dunque la pena chiederlo.

Quali sono i vantaggi dei prestiti online

Come abbiamo accennato, al giorno d’oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono di richiedere un prestito online piuttosto che passare attraverso i canali tradizionali. Il motivo è piuttosto semplice: i vantaggi dei finanziamenti online sono parecchi e sono innegabili. Si tratta di una soluzione che merita di essere presa in considerazione e che nella stragrande maggioranza dei casi si rivela di gran lunga più conveniente. Quali sono però nel dettaglio i vantaggi che si possono ottenere? Innanzitutto, richiedere un prestito online è decisamente più comodo ed evita di doversi recare personalmente presso uno sportello presente sul territorio, con conseguenti perdite di tempo.

Spesso, i prestiti online sono più convenienti anche dal punto di vista prettamente economico. I tassi d’interesse applicati infatti sono in molti casi più vantaggiosi e questo li rende molto più interessanti.

Va infine considerato che richiedere ed ottenere un finanziamento online è in genere molto più veloce: le tempistiche si riducono notevolmente e anche questo è un vantaggio non da poco.

