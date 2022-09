Un catanese su due sceglie gli investimenti sostenibili Esg

Ai catanesi piacciono gli investimenti sostenibili. La conferma arriva da Banca Generali Private che ha mappato i portafogli della propria clientela siciliana, analizzando il peso che i fondi con certificazione Esg hanno sul totale degli investimenti delle famiglie. Ebbene, degli oltre 3,6 miliardi di euro di nuova raccolta da inizio 2022, ben il 35% è rappresentato da fondi sostenibili. Un dato in crescita del 10% rispetto al primo semestre dello scorso anno e che conferma un trend che sembra ormai irrevocabile: risparmio e sostenibilità vanno sempre più a braccetto, anche in un contesto complesso come quello che stanno attraversando i mercati.

Da inizio anno, infatti, guerra, pandemia e inflazione hanno portato i mercati finanziari sulle montagne russe con perdite a doppia cifra ad ogni latitudine che, inevitabilmente, hanno coinvolto anche gli strumenti Esg. D’altra parte, però, sono forse proprio queste perdite ad aver rafforzato nelle famiglie la convinzione che il futuro non possa che essere sempre più orientato alla sostenibilità, anche nel campo degli investimenti.

Sempre guardando all’analisi condotta da Banca Generali, infatti, la percentuale di clienti catanesi che detiene almeno uno strumento di investimento sostenibile e responsabile nel proprio portafoglio si attesta oggi al 47%, in aumento del 10% rispetto al 2021. In pratica, quasi un risparmiatore su due ha investito in uno o più fondi sostenibili. Un dato che certifica come i catanesi siano sempre più consapevoli del fatto che le loro scelte di investimento possono giocare un ruolo cruciale nella transizione del Paese.

Ancor più interessante risulta poi essere la propensione dei catanesi verso questo tipo di investimenti. I dati di Banca Generali evidenziano infatti come ben il 35% dei nostri concittadini si sia dimostrato propenso ad aumentare la propria esposizione verso questo tipo di soluzioni in futuro, allineandosi con un trend già molto diffuso a livello internazionale.

Un altro dato interessante che emerge è che i più attivi nel chiedere questo tipo di soluzioni al proprio consulente finanziario sono i clienti più giovani, specialmente quelli appartenenti alla I-Generation, seguiti dai Millennials. Ben il 70% dei risparmiatori nati dal 1981 in poi detiene infatti almeno un fondo con certificazione Esg nel proprio portafoglio.

“Negli ultimi due anni è aumentato il livello di attenzione alle tematiche di sostenibilità delle famiglie, che oggi guardano con sempre maggiore attenzione a nuovi modelli in grado di coniugare gli investimenti con obiettivi concreti in termini ambientali, sociali e di buon governo- commenta Corrado Liguori, Area Manager di Banca Generali Private in Sud Italia, che aggiunge -. Si tratta di un approccio che come Banca Generali abbiamo adottato già da tempo e portiamo avanti quotidianamente nel dialogo con i risparmiatori del territorio e nello sviluppo di progetti di educazione finanziaria per coinvolgere in questo dibattito anche le nuove generazioni”.

