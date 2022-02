Virtu Ferries, prezzi in controtendenza nonostante i costi di trasporto

Le principali imprese commerciali ed esperti di economia di Malta prevedono un aumento dei costi di gran parte delle materie prime, beni alimentari e beni di prima necessità dovuto soprattutto all'incremento mondiale dei costi di trasporto merci e ad altri fattori, oltre che per il COVID. Il settore alimentare è stato particolarmente colpito, facendo registrare il tasso più alto degli ultimi quattro anni e si stima che non scenderà non prima del mese ottobre 2022, con la G.D.O. che prevede un aumento del 15% su tutta la filiera.

E stato riferito che i costi di trasporto di un container, precedentemente compresi tra €2.000 e €3.000, sono adesso cresciuti fino a €17.000 con un conseguente aumento del 500% del prezzo di alcune materie prime.

Virtu Ferries, saldamente in controtendenza rispetto al trend mondiale, ha mantenuto i costi di trasporto ai livelli pre-COVID.

Inoltre, al fine di assistere le Piccole Medie Imprese, Virtu Ferries ha di fatto abbassato il costo del trasporto dei veicoli commerciali di dimensioni ridotte introducendo regole favorevoli a sostegno delle imprese emergenti.

Gli importatori, che si riforniscono di prodotti dall'Italia e in particolare dalla Sicilia, non hanno registrato un aumento dei costi di trasporto delle merci. I rivenditori avente sede a Malta stanno sfruttando appieno le offerte di Virtu Ferries rifornendo i loro magazzini dalla vicina Sicilia al fine di ridurre i costi di trasporto. Anche alberghi e ristoranti stanno ricorrendo all'importazione dalla Sicilia per poter contrastare l'aumento locale dei prezzi dei prodotti alimentari.

Attualmente Virtu Ferries sta operando con due catamarani ad alta velocità effettuando viaggi giornalieri a orari convenienti, più volte durante la settimana. La frequenza di viaggio è di particolare importanza per gli importatori, in quanto, consente l'immagazzinamento dalla Sicilia senza alcun costo, e anche l’importazione, con di ordini minimi ma frequenti, consente di ridurre i costi.

Abbattere i costi, nella situazione attuale, è fondamentale per il riposizionamento dopo il periodo COVID.

