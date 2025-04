Nuova Audi Q5: La Rivoluzione del Design

auto

Presentazione della nuova Audi Q5 con un doppio appuntamento Open Day: A Catania sabato 5 aprile, dalle 9:00 alle 19:00 (Stradale Primosole S.S. 114 KM 106.800) e a Messina sabato 12 aprile, dalle 9:00 (Via Adolfo Celi 137)

Audi Fata è pronta a presentare la nuova Audi Q5 in due eventi esclusivi, dove l’innovazione e il lusso si incontrano. Non solo un’auto, ma un’esperienza unica che unisce design all’avanguardia, tecnologie di ultima generazione e prestazioni straordinarie.

Due imperdibili Open Day per scoprire da vicino la nuova Q5!

Il primo appuntamento è a Catania, il 5 aprile, dalle 9:00 alle 19:00, presso Stradale Primosole S.S. 114 KM 106.800. Il secondo si terrà a Messina, il 12 aprile, a partire dalle 9:00, in Via Adolfo Celi 137.

Un’occasione unica per vivere da vicino l’innovazione della Nuova Audi Q5 e scoprire il futuro della mobilità, un design all’avanguardia, tecnologie di ultima generazione e prestazioni senza compromessi. Un viaggio nel futuro dell’automotive che promette di lasciare senza parole.

“Anche in Sicilia ormai adottiamo il sistema del test drive che rappresenta certamente un valore aggiunto per i nostri clienti – anticipa Antonio Nania, Audi manager – toccare con mano le prestazioni di un’autovettura, sentirne le emozioni alla guida, cogliere tutte quelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ti fanno percepire quell’auto come “tua”, come un abito sartoriale tagliato e cucito su misura, non ha prezzo”.

