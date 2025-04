Otorino Cannizzaro, eccellenza che si conferma

medicina

La struttura diretta dal prof. Saita raggiunge nuovi traguardi con innovazioni in Microchirurgia Auricolare

La Divisione di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Cannizzaro di Catania, diretta dal prof. Vincenzo Saita, si conferma punto di riferimento a livello regionale, garantendo livelli di eccellenza in numerose aree, a cominciare dal trattamento del tumore della laringe, fino agli interventi nell’ambito della microchirurgia auricolare.

Impianto di protesi tecnologicamente avanzate

In quest’ultimo campo, la struttura semplice di Microchirurgia Auricolare, grazie all’esperienza e alla competenza del dott. Salvo Pricoco che la coordina e del dott. Alfio Azzolina dirigente medico dell’Uoc, ha eseguito un intervento, finalizzato all’impianto di protesi acustiche tecnologicamente avanzate, praticato in pochi centri in Italia. La Microchirurgia Auricolare del Cannizzaro affronta da tempo, a livello diagnostico e terapeutico, le problematiche legate a gravi deficit uditivi conseguenza spesso della chirurgia di otiti croniche, che un tempo risolveva le infezioni o le complicazioni di tali patologie ma non gli esiti invalidanti sulla funzione uditiva. «Le nuove soluzioni tecnologiche oggi disponibili – spiega Pricoco – associate alla tecnica chirurgica d’avanguardia, minimale e mininvasiva, offrono risultati ottimali per migliorare la capacità uditiva nei soggetti affetti da gravi sordità esito di patologie croniche dell’orecchio medio. Nell’ambito delle protesi impiantabili, nella nostra struttura negli ultimi quattro anni sono stati eseguiti circa 30 interventi di applicazione di tipo Baha (che collega il processore del suono direttamente all’impianto per massimizzare il suono che arriva all’orecchio interno) con eccellenti risultati sulla resa protesica e sul recupero del guadagno acustico da parte del paziente». E a marzo 2025 è stato applicato un nuovo modello di protesi impiantabile di tipo Osia. Si tratta di una ulteriore evoluzione tecnologica in quanto l’impianto viene posizionato sotto la cute posteriormente al padiglione auricolare, si integra nell’osso e sfrutta la vibrazione meccanica per trasmettere il suono alla coclea, l’organo sensoriale interno, bypassando gli ostacoli del percorso uditivo naturale. «Questa tecnologia – aggiunge il dott. Azzolina – riesce ad amplificare il guadagno acustico, estendendo le indicazioni della chirurgia a casi che prima non potevano essere trattati. La tecnica chirurgica mininvasiva, unita alla possibilità di eseguire l’intervento in anestesia locale con sedoanalgesia, riduce i giorni di degenza a uno solo e permette di trattare anche pazienti con diverse patologie concomitanti. La sensibilità già dimostrata dalla Direzione Strategica permetterà, in relazione al numero di utenti che afferiscono ai nostri servizi, di rispondere alle aspettative riabilitative che la moderna medicina mette a disposizione».

Performance riconosciuta da Agenas

In ambito chirurgico, come rilevato dal Programma Nazionale Esiti di Agenas, la struttura complessa di Otorinolaringoiatria del Cannizzaro si piazza stabilmente ai primi posti a livello nazionale per volume di ricoveri relativi a interventi per tumore della laringe (open ed endoscopico); nell’ultima rilevazione del 2024 è al primo posto in Sicilia Orientale davanti a importanti ospedali di altre Regioni italiane. Sulla base dei valori del Pne, la Rete Oncologica Pazienti Italia (Ropi), nella sua mappa utile ai pazienti e ai loro cari per orientarsi tra le strutture sanitarie in caso di necessità di interventi di chirurgia oncologica (denominata “Dove mi curo?”), ha inserito l’Orl dell’Azienda Cannizzaro tra i centri più affidabili. L’Unità Operativa diretta dal prof. Saita da circa trent’anni effettua impianto e sostituzione di protesi tracheoesofagea fonatoria ed è punto di riferimento nazionale nella gestione di tali device, con il supporto dell’équipe logopedica. In Sicilia, è centro di riferimento per la diagnosi e la terapia chirurgica dei tumori delle ghiandole salivari.