Ssc e Unict, la palestra del talento

Aperte le candidature per il bando di ammissione ai corsi ordinari 2024-25. Novità assoluta, quattro posti riservati a laureati magistrali

Quest’anno, per la prima volta, quattro laureati triennali di qualunque ateneo potranno accedere al primo anno dei Corsi Ordinari di II livello della Scuola Superiore dell’Università di Catania, un contesto di formazione avanzata e di eccellenza dell’Ateneo catanese, un ‘college’ stimolante e dinamico, all’interno del quale gli allievi ricevono un’offerta formativa integrativa e innovativa, adeguata al proprio talento.

È la novità più importante contenuta nel bando di ammissione della SSC, che ha sede a Villa San Saverio, in via Valdisavoia 9, per l’anno accademico 2024-25. Tramite un concorso altamente selettivo, infatti, la Scuola bandisce annualmente 20 posti, 10 per la Classe delle Scienze umanistiche e sociali (corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di ambito giuridico, economico, politico-sociale e umanistico) e 10 per la Classe delle Scienze sperimentali (corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di ambito scientifico, medico, ingegneristico). In più da quest’anno, appunto, 2 posti per le lauree magistrali rientranti nella Classe delle Scienze sperimentali e 2 per le magistrali della Classe delle Scienze umanistiche e sociali.

Ma quali sono i vantaggi di questa scelta? Un allievo della Scuola Superiore dell’Università di Catania segue le stesse lezioni, sostiene gli stessi esami dei propri colleghi universitari, arricchendo il proprio curriculum con un programma didattico dedicato ed esperienze di studio in Italia e all’estero, in un centro di Alta Formazione orientato alla ricerca e al potenziamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari, che rilascia un diploma finale equiparato a un Master di II livello.

In più, gli allievi SSC hanno la possibilità di seguire seminari, conferenze e workshop interdisciplinari con docenti qualificati che arrivano anche da università straniere, di ottenere borse di studio che garantiscono esperienze di mobilità internazionale (stage e progetti di ricerca all’estero), e di usufruire delle preziose sinergie tra la Scuola, l’Università e altri prestigiosi enti di ricerca che hanno sede anche a Catania (l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia…) oltre che con la Scuola Normale Superiore e la Scuola Sant’Anna di Pisa e analoghe istituzioni straniere.

La Scuola è inoltre a carattere residenziale, una condizione che garantisce il confronto scientifico tra gli allievi e la crescita umana: la collegialità è da considerarsi valore aggiunto alla formazione universitaria con libero accesso a spazi comuni, aree ricreative e palestra.

Per partecipare al concorso di ammissione, è necessario consultare il bando e presentare l’istanza tramite la procedura on line disponibile sul sito www.scuolasuperiorecatania.it entro il 25 agosto (tuttavia ricadendo il termine in data festiva si posticipa la scadenza alle ore 24:00 del 26 agosto 2024). In caso di anomalie, i candidati e le candidate potranno contattare l’Ufficio didattico della Scuola Superiore di Catania all’indirizzo di posta elettronica prelaurea@ssc.unict.it oppure ai seguenti recapiti: 095/2338627-524-533.

Una volta superata la selezione, i nuovi allievi SSC – per mantenere il proprio status, che prevede anche la gratuità dei contributi scolastici, oltre che di vitto e alloggio – dovranno garantire annualmente l’iscrizione regolare ad uno dei corsi di studio dell’Università di Catania, il conseguimento del 70% dei crediti annualmente previsti dal piano di studi universitario (80% per gli ultimi due anni), il superamento di tutti gli esami con valutazione non inferiore a 24/30 e il mantenimento di una media non inferiore a 27/30, riportata fra esami universitari e corsi interni.

BANDI DI AMMISSIONE Bandi di ammissione A.A. 2024/25 – Scuola Superiore di Catania (unict.it)