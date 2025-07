Segesta teatro festival, l’obiettivo è stupire il pubblico

Gli appuntamenti

Dal 25 luglio al 24 agosto un mese con un cartellone straordinario

Un mese con un cartellone straordinario, dal 25 luglio al 24 agosto, segna il ritorno del “Segesta Teatro Festival”, giunto alla sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Claudio Collovà (nella foto sotto), e promosso e organizzato dal Parco archeologico di Segesta — diretto da Luigi Biondo — il festival si conferma una delle manifestazioni più significative e attese nel panorama culturale non solo siciliano, ma anche nazionale.

Anche quest’anno, il Segesta Teatro Festival presenta un programma straordinariamente ricco e articolato: spettacoli teatrali, coreografie, performance evocative all’alba e al tramonto, concerti, tutti pensati in stretta relazione con i luoghi, in un dialogo vivo e continuo con il paesaggio circostante. Una programmazione attenta e raffinata, concepita per esaltare la potenza scenica del maestoso Teatro Antico e la solennità del Tempio, due tra i luoghi monumentali più iconici e affascinanti della Sicilia.Il Segesta Teatro Festival gode del sostegno del ministero della Cultura ed è riconosciuto dalla Regione Siciliana come una delle manifestazioni di maggiore attrattiva turistica e culturale. Ma più che una semplice rassegna, il festival si propone come un’esperienza culturale totalizzante, capace di coniugare arte e natura in un equilibrio perfetto. Gli spettatori, infatti, sono coinvolti in un percorso sensoriale e simbolico, immersi nella bellezza del paesaggio segestano e nell’atmosfera sospesa del sito archeologico. Ogni appuntamento del calendario nasce con l’intento di far dialogare la memoria del passato con i linguaggi artistici del presente, intrecciando l’antico con le forme espressive contemporanee.

Eugenio Finardi, Francesco Baccini, Filippo Graziani, Javier Girotto, Peppe Servillo, Natàlio Luis Mangalavite, il trio Reijseger Fraanje Sylla, Maurizio Curcio, Roberta Scacciaferro e Valentina Migliore, Giuseppe Di Bella Quartet, Petra Magoni, Arkè String Quartet, Giulia Mei, Federico Pipia, Serena Abrami e Enrico Vitali, Daniele Salvo, Claudio Collovà, Sergio Basile, Giuseppe Pambieri, Lino Musella, Laura Morante, Emilio Solfrizzi, Giovanni Calcagno, Vanessa Lisi e Marco Di Dato, Gabriele Vacis e PoEM, Balletto Civile, Cinzia Maccagnano, Virgilio Sieni, Giuseppe Muscarello, Michela Lucenti con la sua compagnia Balletto Civile, i giovani artisti dell’accademia dell’Inda sono tra i protagonisti di questa edizione.

Il festival propone una lettura contemporanea di alcuni celebri opere del teatro classico, fra tradizione e sperimentazione, significative coreografie, la grande musica d’autore, insieme ad alcuni giovani talenti che impreziosiscono ulteriormente il cartellone di Segesta: una programmazione culturale che unisce le diverse forme artistiche, riconoscendo che l’arte vive di un linguaggio che oltrepassa ogni confine e che, attraverso la musica, la danza e il teatro è possibile raccontare storie universali, stimolare e risvegliare le coscienze.