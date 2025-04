Settimana dell’ambiente in provincia di Ragusa, il Libero consorzio punta a costruire un futuro più verde e sostenibile

Attualità

Dal 5 al 12 aprile una serie di iniziative per una riflessione collettiva sulle tematiche ecologiche

Al via la sesta edizione della Settimana dell’Ambiente. L’iniziativa, organizzata e promossa dal Libero consorzio comunale di Ragusa, si svolgerà dal 5 al 12 aprile. «La Settimana dell’Ambiente rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione per tutta la comunità iblea. Quest’iniziativa è un momento di riflessione collettiva sulle tematiche ecologiche, ma anche un’opportunità per avvicinarci alla natura e imparare a proteggerla, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni e stimolare comportamenti responsabili», dichiara la commissaria straordinaria Patrizia Valenti.Istituzioni e associazioni datoriali si ritroveranno giorno 8 aprile al palazzo della Prefettura per la tavola rotonda che affronterà alcune delle attività messe in campo in provincia, a partire dalla salvaguardia e rinaturalizzazione del litorale di contrada Macconi. Si parlerà del sistema integrato di gestione degli scarti vegetali al centro del progetto Riciclo verde e della gestione delle riserve naturali iblee. Nel corso dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio anteprima del film documentario Bitume, a cura di Vincenzo Cascone, sulle miniere di asfalto di contrada Tabuna.

«Verso un nuovo paradigma ambientale: accostarsi alla natura e all’ambiente con stupore e meraviglia, basandosi su principi ecologici-sistemici, ponendosi come obiettivo quello di garantire lo sviluppo sostenibile» è invece il tema che lega le diverse escursioni in programma dal 5 al 12 aprile. «Iniziative che offriranno occasioni di confronto sulla importanza della biodiversità, delle produzioni sostenibili, del rapporto con le nostre aree naturalistiche protette. Dalle escursioni all’interno delle riserve agli incontri tematici, dalle mostre fotografiche ai laboratori, la Settimana dell’Ambiente è un’opportunità unica per vivere e apprezzare le meraviglie del nostro territorio e, al contempo, riflettere sul nostro ruolo nella salvaguardia dell’ambiente», spiega Valenti.

Entrando nel dettaglio, oggi, 5 aprile, si andrà a Cava dei Servi per ammirare gli aspetti idrogeologici, geomorfologici, vegetazionali e faunistici. L’appuntamento con il trekking naturalistico presso l’importante sito della valle del Tellesimo, uno degli ambienti carsici più suggestivi degli Iblei, è cura del Centro ibleo di ricerca speleo-idrogeologiche (Cirs Ragusa). Si parte alle 9,30, il raduno dei partecipanti per il servizio di pullman è alle 8,30 presso il parcheggio Tabuna, ingresso via delle Miniere – Ragusa.Le adesioni alla mail info@cirs-ragusa.org. Domenica 6 aprile alle 9,30 è in programma una visita guidata presso l’ipogeo di Calaforno, complesso archeologico preistorico composto di 35 camerette circolari, tale da rappresentare un unicum nel panorama degli Iblei, testimonianza preziosa del passaggio dalla fase mediana dell’età del rame (utilizzo come santuario) a quella successiva del bronzo antico (utilizzo come luogo di sepoltura). A cura del Club Alpino italiano (Cai) di Ragusa, con la partecipazione di Saverio Scerra, dirigente archeologo presso la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Ragusa per ripercorrere settemila anni di storia. Il raduno dei partecipanti per il servizio di pullman alle 8,30 presso il parcheggio Tabuna, ingresso via delle Miniere – Ragusa. Le adesioni alla mail tuminomario_53@libero.it.Venerdì 11 aprile la Settimana dell’Ambiente prevede una visita didattica con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, alla scoperta della biodiversità floristica e faunistica tutelata all’interno della Riserva naturale speciale biologica “Macchia foresta del fiume Irminio”, istituita quarant’anni fa, con decreto assessoriale n. 241 del 7 giugno 1985. Dalle 9 alle 10,30 sono previste attività ludico-ricreative sull’educazione ambientale per stimolare le capacità cognitive dei ragazzi, partendo dalla biodiversità.