Sidra, il cuore blu della città metropolitana di catania

Giornata mondiale dell'acqua

Dalla fonte alle case dei cittadini: la gestione della risorsa più preziosa in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

L’acqua è vita. Risorsa fondamentale per il benessere dell’uomo e dell’ambiente; bene primario da tutelare e gestire con cura e responsabilità. Sidra Spa celebra il valore di questa risorsa essenziale, riaffermando il proprio impegno quotidiano nella gestione e distribuzione dell’acqua per l’intera area metropolitana di Catania e per i comuni limitrofi.

«Gestire l’acqua significa molto più che distribuirla. Significa proteggerla, utilizzarla con consapevolezza e garantire che il suo ciclo si chiuda in modo sostenibile. Per questo, la nuova governance si impegnerà nella riduzione degli sprechi, nell’ottimizzazione delle infrastrutture idriche e nella ricerca di tecnologie innovative, che migliorino l’efficienza del servizio e riducano l’impatto ambientale» ha detto l’avv. Mario Di Mulo, neopresidente di Sidra Spa.

La nuova governance di Sidra è già al lavoro da 100 giorni. Le linee guida sono chiare, così come gli obiettivi da raggiungere. Il programma di attività che il presidente e la sua squadra si sono posti è davvero ambizioso. Prima di tutto affrontare le sfide legate alle infrastrutture e garantire un servizio capace di rispondere a una domanda in crescita. Sidra serve circa 100mila utenze, pari ad una popolazione media servita di circa 320.000 abitanti. Inoltre, la rete acquedottistica ha una lunghezza globale di circa 900 km. Dunque il quadro è quantomai complesso, ma il nuovo Cda – composto dall’avvocato Vincenzo De Meo (vicepresidente) e dalla dott.ssa Martina Bucisca – ha ben chiaro il percorso da compiere e le azioni da intraprendere.

«Adotteremo politiche virtuose per il riutilizzo delle acque, con investimenti mirati a ridurre gli sprechi e valorizzare la nostra risorsa più preziosa», ha aggiunto Di Mulo. «Tra i progetti già in fase di studio, alcuni avranno come obiettivo l’implementazione di sistemi avanzati di depurazione delle acque», sottolineano i vertici della società. L’acqua è una risorsa fondamentale, ma la sua distribuzione non è uniforme e la sua disponibilità è sempre più minacciata da fattori come il cambiamento climatico, l’inquinamento e la crescita demografica. «Per questo motivo va custodita, gestita e valorizzata con responsabilità», prosegue il management della Sidra. «Il nostro obiettivo è sensibilizzare la popolazione catanese sul valore di questo bene prezioso e promuovere azioni concrete per proteggerlo e gestirlo in modo sostenibile – ha aggiunto Di Mulo – Questa giornata è un’opportunità per riflettere sulle sfide globali legate alla scarsità d’acqua, ma anche per celebrare i progressi compiuti nei campi della potabilizzazione e della distribuzione».

A Catania, il tema dell’acqua è particolarmente attuale: «La gestione dell’acqua dev’essere pianificata con lungimiranza, con l’obiettivo di assicurare una disponibilità adeguata, sia in termini quantitativi che qualitativi – , sottolinea Di Mulo –. In questo contesto, è essenziale che ogni individuo e comunità prenda consapevolezza dell’importanza di ridurre gli sprechi, proteggere le risorse idriche e adottare comportamenti virtuosi». La consapevolezza collettiva è essenziale per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo: garantire che l’acqua, patrimonio comune dell’umanità, sia preservata per le generazioni future. Sidra Spa si pone al centro di questa missione, con l’obiettivo di assicurare un futuro più sostenibile, in cui l’acqua continui a essere sinonimo di vita, sviluppo e benessere per tutti.

Tutti i progetti