Tomarchio: La Pasticceria Siciliana celebra il Natale 2024 con lievitati artigianali unici.

Sponsor

In occasione del Natale 2024, la storica pasticceria siciliana Tomarchio si prepara a incantare, ancora una volta, le tavole degli italiani con i suoi lievitati artigianali, simbolo di eccellenza e qualità.

Ogni prodotto nasce da una scrupolosa selezione di materie prime provenienti da piccoli produttori locali, con l’obiettivo di offrire freschezza e qualità, nel rispetto della natura. L’uva siciliana utilizzata è una cultivar brevettata senza semi, che viene essiccata con metodi naturali e lasciata maturare in infusione in un mix unico di aromi naturali e spezie. La frutta proviene interamente dalla Sicilia, così come gli oli essenziali, le mandorle e i pistacchi.

Tomarchio utilizza solo cioccolato puro e vaniglia Bourbon naturale del Madagascar, che lascia il suo segno inconfondibile fra gli alveoli dei lievitati, per assicurare un prodotto genuino e fedele alla tradizione. Una lievitazione naturale di oltre 20 ore, arricchito con burro italiano e uova fresche, dona all’impasto una sofficità unica. I panettoni sono il risultato del lavoro attento dei maestri pasticcieri dell’azienda, che combinano tradizione e cura nei dettagli per creare un prodotto d’eccellenza.