Torna HeySun, al via la seconda edizione dell’Expo della Transizione Energetica

l'evento

Da oggi nel polo fieristico al SiciliaFiera di Misterbianco/Catania

Dopo il successo della prima edizione, torna oggi, nella cornice del polo fieristico di SiciliaFiera, HeySun – Expo della Transizione energetica, l’evento di riferimento nel Sud Italia dedicato alle energie rinnovabili, alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica nel settore energetico. Un appuntamento che, già alla sua seconda edizione, si conferma tra i più attesi per aziende, professionisti, istituzioni e cittadini attenti al tema della transizione ecologica.

La manifestazione, che si terrà dal 25 al 27 settembre, inizia apre oggi i battenti a Misterbianco, alle porte di Catania, nel cuore di una Sicilia sempre più protagonista del cambiamento energetico. Organizzata in uno dei più grandi hub espositivi del Mezzogiorno, HeySun si propone come un vero e proprio punto d’incontro tra domanda e offerta di tecnologie verdi, sistemi fotovoltaici, mobilità elettrica, smart building e soluzioni digitali per l’efficienza energetica.

Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera

Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera, metti in evidenza che: “ inaugurare oggi la seconda edizione di HeySun mi emoziona profondamente perché questa non è una semplice fiera, ma una dichiarazione di intenti, un luogo dove l’innovazione incontra la responsabilità. È una grande opportunità culturale, economica e sociale”. Continua il presidente Di Cavolo: “È la conferma del ruolo sempre più centrale del polo fieristico SiciliaFiera nel promuovere un ecosistema dinamico dove istituzioni, imprese, startup, università, studenti e cittadini si incontrano per condividere visioni e soluzioni orientate all’innovazione, alla sostenibilità e allo sviluppo del territorio. Con HeySun, SiciliaFiera si consolida come hub del Mediterraneo per la transizione energetica, l’innovazione tecnologica e la mobilità sostenibile, in linea con una visione di futuro più verde e inclusivo. Un percorso sostenuto dalla collaborazione con il Parlamento Europeo, dal patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, perfettamente in sintonia con gli obiettivi del Green Deal, del PNRR e dell’Agenda 2030. Nel cuore del Mediterraneo – conclude – lavoriamo per costruire un corridoio virtuoso che colleghi l’Europa, l’Est Europa, l’Africa e il mondo arabo, contribuendo concretamente alla crescita del Paese”.

Una piattaforma per l’innovazione sostenibile – La seconda edizione di HeySun si presenta con numeri in crescita: più espositori, startup innovative, centinaia di professionisti attesi da tutta Italia e una ricca agenda di convegni, workshop e tavole rotonde. Al centro del dibattito, temi chiave come: l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili; le comunità energetiche; eolico; nucleare; BESS; CER; efficientamento energetico; mobilità sostenibile; le opportunità del Superbonus e dei nuovi incentivi 2025; le sfide del cambiamento climatico e la strategia europea per la decarbonizzazione