Zafferana Etnea, un festival di cultura, arte e sapori

etna in scena

“Etna in scena” trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto: tra turismo sostenibile e eccellenze locali

Zafferana Etnea perla dell’Etna per antonomasia, meta ambita tra il vulcano e il mare, nota a tutti come “Città del miele“, “città del vino”, “città del vulcano”, “città che legge” sta vivendo un’intensa stagione all’insegna della cultura, dell’arte, della musica, dell’intrattenimento scandita dal ricco cartellone della rassegna “Etna in scena” ormai consolidata kermesse che già da un mese imperversa, mietendo successi e attirando un pubblico variegato e venendo incontro ai gusti di tutti.

Un ricco calendario di eventi che sta animando non solo Zafferana centro, ma tutte le piazze del territorio, coinvolgendo frazioni e periferie grazie alla lungimiranza del sindaco Salvatore Russo, del vicesindaco e assessore al turismo e spettacolo Salvo Coco che è anche il regista della kermesse che sta attirando turisti, visitatori e vacanzieri da tutta la Sicilia e dalla stessa penisola per scoprire tutto il territorio di Zafferana, apprezzando le peculiarità che ciascun centro offre.

Gli spettacoli sono un punto importante per il turismo: «Negli ultimi anni – spiega l’assessore al turismo Salvo Coco – abbiamo lavorato con determinazione per valorizzare l’identità di Zafferana Etnea, puntando su una visione turistica che coniuga tradizione, sostenibilità e innovazione. Abbiamo voluto rafforzare il legame tra il nostro territorio e chi lo visita, offrendo eventi di qualità, percorsi culturali e naturalistici, esperienze enogastronomiche autentiche e occasioni di scoperta legate alla nostra storia, all’Etna e alle eccellenze locali. Dal 2020 partecipiamo in modo continuativo alla BIT di Milano, un appuntamento imperdibile dove tutti gli stakeholders del turismo si incontrano. Questa presenza ci ha permesso di raccontare Zafferana su un palcoscenico internazionale, avviando nuovi contatti, confrontandoci con le migliori realtà del settore e ottenendo un riscontro estremamente positivo, sia in termini di visibilità che di ritorno turistico sul territorio».