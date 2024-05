1-0 all’Atalanta, la Juve vince la Coppa Italia

agenzia

All'Olimpico decisivo il gol di Vlahovic al 4' del primo tempo

ROMA, 15 MAG – La Juventus vince la Coppa Italia 2023-2024. In finale, all’Olimpico di Roma, ha battuto l’Atalanta 1-0, con il gol di Vlahovic al 4′ del primo tempo. All’attaccante serbo è stata annullata per fuorigioco una seconda rete, che aveva segnato nella ripresa. Nel conto delle occasioni anche un palo colto dall’atalantino Lookman ed una traversa dello juventino Miretti. Nel recupero espulso per proteste l’allenatore bianconero Allegri.

