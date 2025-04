10 squalificati in Serie A, 2 turni a Yildiz

agenzia

Verona senza difesa, una giornata a Coppola e Ghilardi

ROMA, 29 APR – Sono dieci i calciatori squalificati in Serie A dopo le partite della 15/a giornata di ritorno. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha inflitto due turni di stop allo juventino Kenan Yildiz, espulso nella gara contro il Monza, “per avere, al 46′ del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con il gomito un calciatore della squadra avversaria”. Per gli altri due giocatori espulsi nel corso dei rispettivi incontri, Daniele Ghilardi del Verona e Alberto Grassi dellì’Empoli, il provvedimento disciplinare è stato di una giornata di squalifica. Un turno di stop anche per sette calciatori che erano in diffida e hanno ricevuto un altro cartellino giallo. Si tratta di Andrea Carboni del Monza, Diego Coppola del Verona, Kingsley Ehizibue e Martin Payero dell’Udinese, Liam Henderson dell’Empoli, Valentino Lazaro del Torino e Luca Ranieri della Fiorentina.

