-100 al Tour, da Firenze scatta il conto alla rovescia

agenzia

Evento annuncia la Grand Départ per la prima volta dall'Italia

FIRENZE, 21 MAR – E’ stato avviato il conto alla rovescia dei 100 giorni alla partenza del Tour de France, la cosiddetta Grand Départ: in piazza della Repubblica a Firenze il cronometro è stato scoperto dal sindaco Dario Nardella con il direttore del Tour de France Christian Prudhomme, l’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens, il presidente della Toscana Eugenio Giani, il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e il presidente dell’Apt Emilia-Romagna Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo. Gli eventi della mattinata sono stati aperti dal Corteo storico della Repubblica fiorentina, che con sbandieratori e musici ha sfilato da Palazzo Vecchio a piazza della Repubblica, dove dalle Cascine sono arrivati anche 40 giovani atleti della Federazione Ciclistica Italiana e 15 ciclisti con la maglia dell’Eroica. La partenza da Firenze del Tour de France 2024 è fissata per le ore 12 di sabato 29 giugno, con la prima delle tre tappe della Grande Boucle che si svolgeranno in Italia, la Firenze-Rimini (206 km), seguita dalla Cesenatico-Bologna (200 km) e dalla Piacenza-Torino (229 km). “E’ un evento storico, è la prima volta che il Tour parte dall’Italia – ha detto Briens – è un momento di festa che ci dà l’opportunità per lavorare insieme”. Nardella ha ricordato che “il Tour de France sarà il faro acceso sulla bellezza della Toscana, con due miliardi e mezzo di contatti media: avremo 4.500 giornalisti, abbiamo dovuto predisporre tutto il Teatro dell’Opera per ospitare le postazioni stampa, e 196 paesi del mondo vedranno Firenze e la Toscana”. Per Giani “con il Tour de France Firenze e la Toscana vivranno un momento storico di promozione della loro immagine in tutto il mondo”.

