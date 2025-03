2-0 al Botafogo, Racing vince Recopa Sudamericana

agenzia

Intanto Roberto Mancini dice no a club carioca, che prende Paiva

RIO DE JANEIRO, 28 FEB – Il Racing Avellaneda ha vinto la Recopa Sudamericana battendo per 2-0 il Botafogo nella finale di ritorno giocata ieri notte al ‘Nilton Santos’ di Rio. La squadra argentina si era imposta anche all’andata, sempre per 2-0. Le reti del match di ritorno sono state segnate da Zuculini e Zaracho. Nel corso della partita ci sono stati tafferugli sugli spalti fra agenti delle forze dell’ordine e tifosi della squadra carioca, che protestavano per il caos societario: il Botafogo, campione in carica del Brasile e della Libertadores, era da due mesi senza allenatore, e soltanto dopo questa finale di ieri notte la società ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico, il 54enne portoghese Renato Paiva, ex Bahia e Toluca, che arriva dopo i no di Rafa Benitez, Roberto Mancini ed Hernan Crespo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA