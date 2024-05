2-0 all’Empoli, scatto Champions dell’Atalanta

agenzia

Pasalic su rigore e Lookman firmano la vittoria

ROMA, 28 APR – L’Atalanta batte l’Empoli 2-0 e approfitta del pareggio della Roma per avvicinarsi ai giallorossi distanti ora appena 2 punti e con in bergamaschi che hanno ancora una gara da recuperare. Gara equilibrata al Gewiss nel primo tempo e sbloccata nel finale, al 42′ da un rigore di Pasalic concesso dalla Var per un fallo di Pezzella su Touré. Nel secondo tempo la squadra di Gasperini blinda il risultato con una rete di Lookman al termine di una azione personale. Una sconftta che fa male all’Empoli impegnato nella lotta per la salvezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA