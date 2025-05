2-2 col Genoa, Napoli a +1 sull’Inter

agenzia

Solo pari al Maradona, e nerazzurri riducono distacco

NAPOLI, 11 MAG – Il Napoli pareggia 2-2 col Genoa in casa, e a due giornate dalla fine del campionato ha ora un solo punto di vantaggio (78) sull’Inter (77), seconda. Le reti: nel primo tempo Lukaku al 15 porta in vantaggio il Napoli, ma al 31′ Meret devia nella propria porta il colpo di testa di Ahanor finito sul palo. Nella ripresa (18′) Raspadori riporta avanti la squadra di Conte. Il Genoa però non si arrende e con il colpo di testa di Vasquez (39′) trova il 2-2.

