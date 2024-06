3-0 agli Usa, Italvolley donne in semifinale Nations League

agenzia

Egonu trascinatrice, domani il match per l'accesso alla finale

ROMA, 21 GIU – Prosegue il cammino in Nations League delle azzurre della pallavolo. A Bangkok, nella prima sfida da dentro o fuori della stagione, l’Italia ha battuto gli Usa 3-0 (25-21; 25-21; 25-23) nel match valido per i quarti e staccando il pass per le semifinali, in programma domani alle ore 12 italiane, contro la vincente di Turchia-Polonia. Al PalaHuamark di Bangkok capitan Danesi e compagne hanno bissato il successo di Fukuoka sette giorni fa costringendo alla resa gli Stati Uniti di coach Kiraly dimostrando di essere in un ottimo momento di forma fisico e tecnico. Best scorer del match una straripante Paola Egonu che ha guidato le sue verso un successo tanto prestigioso quanto importante. Si resta dunque a Bangkok dove domani le azzurre si giocheranno l’accesso ad una finalissima disputata e vinta l’ultima volta nel 2022 ad Ankara.

