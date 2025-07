3-0 al Psg, il Chelsea vince il Mondiale per club

agenzia

La doppietta di Palmer e il gol di Joao Pedro decidono la finale

ROMA, 13 LUG – Il Chelsea del tecnico Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per club battendo il Psg per 3-0 nella finale giocata al MetLife di East Rutheford. Tutte le reti del match nel primo tempo, con doppietta di Palmer e gol di Joao Pedro su assist dello stesso Palmer. Psg in dieci dall’85’ per l’espulsione di Joao Neves per condotta violenta su Cucurella. Hanno assistito alla partita il Presidente degli Usa Donald Trump, che poi ha preso parte alla premiazione, e la First Lady Melania.

