3-1 al Cagliari, l’Inter allunga a +6 sul Napoli

agenzia

Partenopei in campo lunedì.A segno Arnautovic, Lautaro e Bisseck

ROMA, 12 APR – L’Inter apre al meglio una settimana che potrebbe essere decisiva per la sua stagione, sbarazzandosi del Cagliari a San Siro con un netto 3-1 e tornando a +6 in classifica sul Napoli in attesa della sfida dei partenopei lunedì contro l’Empoli. Arnautovic, schierato titolare al posto di Thuram, sblocca il risultato con un gol di potenza e poi serve l’assist a Lautaro per il 2-0. A inizio ripresa Piccoli spaventa i nerazzurri accorciando con un gol di testa, ma Bisseck fa 3-1 su corner di Dimarco. Ora l’Inter si prepara al ritorno dei quarti di Champions con il Bayern, mercoledì sera

