3-2 al Celtic ai rigori, Almaty si qualifica per Champions

agenzia

Storica qualificazione alla fase ai gironi per il club kazako

ROMA, 26 AGO – I kazaki del Kairat Almaty s sono qualificati, per la prima volta nella loro storia, per la fase a gironi della Champions League. Nel ritorno dei play off hanno eliminato, dopo i calci di rigore gli scozzesi del Celtic, imponendosi per 3-2 (i tempi regolamentari si erano chiusi sullo 0-0). Decisive tre parate dagli 11 metri del portiere kazako Anarbekov.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA