33 Azzurre al raduno per sfide con Olanda e Finlandia

Gare qualificazione a Euro'25 in programma il 12 e il 16 luglio

ROMA, 20 GIU – A tre settimane dal pareggio di Ferrara con la Norvegia, la Nazionale Femminile torna ad allenarsi in vista delle ultime due gare del girone di qualificazione all’Europeo. Il cammino delle Azzurre nel Gruppo 1 della Lega A si concluderà con le sfide contro Olanda e Finlandia, in programma venerdì 12 luglio a Sittard (ore 20.45) e martedì 16 luglio a Bolzano (ore 19). Un doppio impegno che deciderà le sorti della squadra di Andrea Soncin, che dovrà recuperare una posizione – attualmente è terza dietro alla selezione Oranje e alla Norvegia – per ottenere il pass diretto per il torneo che si disputerà dal 2 al 27 luglio del 2025 in Svizzera. Sono 33 le azzurre convocate per il raduno di preparazione: il gruppo si allenerà da mercoledì 26 giugno a sabato 29 giugno a Galzignano Terme, piccolo comune in provincia di Padova, per poi trasferirsi a Riscone di Brunico dove rimarrà fino alla partenza per Sittard. Entro sabato 6 luglio il Ct Soncin diramerà l’elenco delle convocate per i 180′ che stabiliranno se la Nazionale si qualificherà direttamente a Euro 2025 o se invece dovrà passare dallo spareggio in programma a fine anno. L’elenco delle convocate Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona). Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina). Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).

