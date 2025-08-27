50 anni nel calcio, Galliani ‘chi lo ama difficilmente ne esce’

agenzia

Da Lega B riconoscimento all'attuale ad del Monza

ROMA, 27 AGO – La Lega Serie B premia Adriano Galliani. In apertura dell’Assemblea, il presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa al vicepresidente e amministratore delegato del Monza per i suoi 50 anni nel mondo del calcio: “Una carriera di successi e trofei difficilmente uguagliabile”, ha detto Bedin nel porgere il riconoscimento contenente la motivazione “All’uomo e al dirigente che, con passione, equilibrio, competenza e successi prestigiosi, ha segnato in questi anni la storia del nostro amato sport”. “Sono stati 50 anni bellissimi, grazie – ha risposto Galliani – Oggi sono felice e anche un po’ emozionato, chi ama il calcio difficilmente ne esce; sono ripartito da dove tanti anni fa avevo iniziato”.

